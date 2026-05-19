Mario Irivarren reacciona al apasionado beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz: "Bien actuado"

Onelia Molina sorprendió al protagonizar un apasionado beso con Kevin Díaz en 'Esto es guerra'. El momento no tardó en viralizarse en redes sociales y provocó diversas reacciones, incluida la de Mario Irivarren, expareja de la modelo.

Mario Irivarren sorprendido por el beso de Onelia Molina y Kevin Díaz

Los rumores de un posible romance entre Onelia Molina y Kevin Díaz continúan creciendo tras los apasionados besos que protagonizaron durante un reto de actuación en 'Esto es guerra'. El momento rápidamente se volvió viral y generó comentarios en distintos espacios de espectáculos.

Uno de los programas que abordó el tema fue 'La Manada', pódcast conducido por Mario Irivarren, expareja de la odontóloga. Durante la transmisión, sus compañeros Gerardo Pe y Laura Spoya le insistieron para que reaccionara al comentado clip.

En un inicio, la popular 'Calavera Coqueta' parecía no entender a qué escena se referían, por lo que decidió revisar su celular para ver el video. Sin embargo, lejos de mostrarse incómodo, tomó la situación con humor y hasta sonrió al observar la actuación entre ambos participantes.

"Habla bien ¡No!... bien actuado ah. Es actuación", comentó tranquilamente.

Luego de ello, Mario Irivarren contó que descubrió el video mientras revisaba sus mensajes directos de Instagram, ya que varios usuarios le habían enviado el clip del beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz. Incluso bromeó sobre cómo algunos internautas buscaban incomodarlo con las imágenes.

"¡Qué pend***! ¿Sabes cómo lo encontré? Revisando mis mensajes de Instagram, una cuenta random me lo manda. Ah, te crees pend***, te crees viva, para joder mandan", agregó, aligerando el momento.

Onelia Molina y Kevin Díaz se pronuncian tras beso

Tras protagonizar la comentada escena romántica, Kevin Díaz y Onelia Molina conversaron con 'América Espectáculos' sobre el beso que causó revuelo. El modelo venezolano admitió que sintió nervios al actuar la escena junto a su compañera.

"(¿Estabas nervioso?) Normal pues, es la primera vez que estoy haciendo una obra. Y con la señorita, acá... Fluyó, lo bueno que se vio natural, somos buenos actores", señaló Kevin.

Por su parte, la joven odontóloga confesó entre risas que también se sintió nerviosa y bromeó con el tiempo que llevaba sin besar a alguien.

"Estaba nerviosa, hace tiempo que no besaba, ya rompí la racha", declaró Onelia entre risas. "Ya le hacía falta, dice", comentó Kevin.

Como se recuerda, hace poco más de dos meses Onelia Molina puso fin a su relación con Mario Irivarren, luego de que el exchico reality fuera captado en Argentina compartiendo de manera cercana con otra mujer durante una despedida de soltera en un yate.

Desde entonces, la arequipeña ha sido relacionada sentimentalmente con Kevin Díaz, debido a las constantes apariciones juntos y la cercanía que muestran en el reality. Aunque ambos han señalado que solo mantienen una amistad, el reciente beso en televisión volvió a despertar las especulaciones sobre un posible romance.