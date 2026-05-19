Marisol aliviada luego de que Christian Cueva negara romance: "Siempre dije la verdad"

Hace casi un año se especuló sobre una posible relación amorosa entre Christian Cueva y Marisol, tildando a la cantante de cumbia como una de sus amantes. Es así como hace unos días, el 'Aladino' salió a negarlo rotundamente y la 'Faraona' responde aliviada.

Marisol sobre las declaraciones de Christian Cueva

Christian Cueva estuvo hace unos días en el programa 'Amor y Fuego' revelando que efectivamente nunca tuvo un interés amoroso con Marisol y que solo fueron amigos. Ante esto, la cantante de cumbia se pronunció expresando su alivio que se haya aclarado finalmente todo el asunto tras ser acusada como la amante.

"Siempre dije que nosotros hemos sido amigos y él lo ha confirmado después de mucho tiempo, yo esperaba que llegara este día. Que haya tenido el valor de decirlo porque yo estuve cargando por mucho tiempo con algo que no hice. Es la única verdad que hay, siempre fuimos amigos hasta que pasó todos estos problemas", expresó.

Así mismo, la 'Faraona' señala que toda la situación que duró por casi un año le complicó en su vida familiar, pero espero con paciendo que todo se esclareciera y que siempre tuvo la consciencia limpia.

"Todas estas cosas me dolió por mis hijos, pero siempre he tenido la consciencia tranquila y limpia, yo creo mucho en Dios. Sé que la justicia divina puede tardar, pero siempre llega. Siempre dije la verdad, nunca en mi cabeza pasó para algo más. Tuvimos una amistad muy bonita", señaló.

¿Retomarán su amistad?

Durante la visita del pelotero al programa de TV, el reportero le preguntó si pensaba en algún momento retomar su amistad con Marisol. Ante eso, el 'Aladino' decidió dejar las cosas ahí y enfocarse en su vida profesional y su familia.

Por su parte, la cantante de cumbia opina lo mismo: "Creo que por todo lo que ha pasado, es lo correcto, yo respeto su decisión, desearle lo mejor y que sea muy feliz. Es preferible dejar las cosas así, yo no digo 'nunca' o 'jamás' porque no se debe decir. No sé lo que pueda pasar en el futuro, pero por ahora creo que estamos bien así".

De esta manera, desde Christian Cueva afirmó que solo tuvo una amistad con Marisol y nunca surgió un romance, la cantante de cumbia afirmó sentirse aliviada de que todo este problema se haya aclarado aunque se tardó casi un año, pero que se queda tranquila porque siempre dijo la verdad.