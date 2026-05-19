Heydi Amado revela planes de boda con 'Melcochita' en medio de críticas: "Me siento totalmente enamorada"

El romance entre Pablo Villanueva y la joven Heydi Amado continúa dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Tras oficializar su relación, la pareja reveló que ya convive e incluso ha conversado sobre un posible matrimonio. Las declaraciones llegan en medio de las críticas por la diferencia de edad entre ambos.

Heydi Amado revela que ya habló de matrimonio con Melcochita

Durante la reciente emisión del programa "América Hoy", Heydi Amado abrió las puertas del departamento que comparte con Melcochita y mostró algunos espacios de la vivienda donde conviven. La joven enseñó la habitación del artista y cómo organiza sus prendas y accesorios antes de cada presentación musical.

"Con su imagen él trabaja, tiene que estar siempre impecable sea como cómico o sonero. Es más que todo lo que busco cuidar siempre", comentó la joven, dejando en evidencia el rol cercano que cumple en la rutina diaria del artista.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando la pareja de Melcochita confesó que ambos ya conversaron sobre la posibilidad de casarse en el futuro. Aunque reconoció que el artista aún atraviesa un proceso de divorcio, aseguró que la relación avanza de manera seria y estable.

"Sí lo hemos conversado, creo que como toda relación uno siempre espera algo más formal. Por el momento él está en un proceso de divorcio. En estos momentos me siento totalmente enamorada de él y sí me gustaría que estemos bastante tiempo, hasta el final de la vida de él o de la vida mía, no sabemos", expresó.

Las declaraciones rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios se sorprendieron por la rapidez con la que ambos hablan de formalizar aún más su vínculo sentimental. A pesar de las críticas, la pareja continúa mostrándose unida y compartiendo momentos juntos públicamente.

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Heydi Amado niega interés económico

Ayer en el podcast 'Q' Bochinche', Heydi Amado y Melcochita llegaron para conversar sobre su relación amorosa que ha sido cuestionado por el público. Es así como el conductor Samuel Suárez no duda en consultarle a la joven de 22 años si está con el comediante por algún interés económico.

"¿Es verdad que lo estás enamorando para facturar, hacerte famosa, tener dinero y dejarlo luego cuando ya hayas facturado?", le preguntó.

Luego, la joven sale a defenderse señalando que es una persona que tiene estabilidad económica ya que tiene una carrera profesional y siempre ha trabajado.

"Yo soy una persona con una carrera profesional, tengo estudios, muy aparte tengo mi negocio. Yo siempre he trabajado y sigo trabajando (Pablo decía que ella tiene más plata que yo ¿no creo?)", dice la joven. Entonces, Melcochita señala: "Me ha agarrado misio"

En conclusión, la relación entre Melcochita y Heydi Amado sigue siendo uno de los temas más comentados de la farándula peruana. Mientras algunos cuestionan la diferencia de edad, ambos continúan mostrándose enamorados y decididos a seguir con su historia de amor.