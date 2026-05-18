Pablo Heredia besa a Shirley Arica, pero descarta relación fuera del relity: "Para cerrar el círculo"

Luego de su ruptura en 'La Granja VIP', Pablo Heredia y Shirley Arica se reencontraron y protagonizaron un inesperado beso que hizo pensar en una posible reconciliación. Sin embargo, la postura del argentino sobre su vínculo con la 'Chica Realidad' terminó sorprendiendo al público.

Pablo Heredia y Shirley Arica se besan

Pablo Heredia se convirtió en el último eliminado de 'La Granja VIP', dejando inconclusa su historia con Shirley Arica, con quien terminó su relación en medio de tensos calificativos como "fría y calculadora". Sin embargo, el argentino regresó al reality para participar en un reto de actuación junto a la modelo y Diego Chávarri.

Durante la dinámica, Pablo tomó la decisión de enfrentar a Shirley Arica y a Renato Rossini Jr. en el duelo del capataz. Antes de retirarse a cambiarse, la modelo se acercó al argentino para despedirse y ambos protagonizaron un apasionado beso que emocionó a sus compañeros de 'Las Víboras'.

La exjusticiera incluso volvió a darle un segundo beso antes de que él abandonara el lugar, gesto que despertó rumores sobre una posible reconciliación entre ambos fuera del programa.

Pablo Heredia descartó romance con Shirley Arica

Más adelante, durante una conversación con la conductora Ethel Pozo y los críticos en el set principal, Pablo Heredia aclaró que sus sentimientos hacia Shirley fueron sinceros y no parte de una estrategia dentro del reality, como se había especulado previamente.

"Soy una persona estratega y jugar el juego con ganas, pero jamás voy a jugar con los sentimientos de alguien y menos de una mujer tan linda como Shirley", comentó el actor argentino.

No obstante, cuando le consultaron si existía la posibilidad de iniciar una relación fuera del reality, el argentino sorprendió al descartar esa opción. Según explicó, el beso solo representó una manera de cerrar el ciclo tras haber terminado en malos términos.

"No lo creo, porque yo vivo en otro país y ella tiene una familia, no me gusta tener una relación a distancia. Nunca se sabe, en realidad me parecía correcto como no podemos hablar más y no pudimos tener una buena despedida y cerrar el círculo de una forma amable y linda. Fue una forma de decir perdonémonos, los dos nos hicimos daño", expresó.

Pablo Heredia tuvo fuertes calificativos contra Shirley Arica

Pablo Heredia y Shirley Arica vivieron un incómodo momento en 'La Granja VIP' luego de poner fin a su romance. Durante una conversación en vivo, ambos dieron su versión de lo sucedido y la modelo confesó sentirse decepcionada por la actitud que tuvo el actor.

"Yo no finjo las cosas ni por un contenido, ni por utilizar a alguien, ni por nada. (¿Sientes que te he utilizado?) Yo sí y se lo dije también", señaló Shirley.

Las declaraciones de Shirley Arica no cayeron bien en Pablo Heredia, quien aseguró que sus palabras evidenciaban el distanciamiento entre ambos. A raíz de ello, el actor lanzó una fuerte crítica y la tildó de "calculadora".

"Es una persona fría, cualquier cosa va a decir al respecto de eso. No me conoce, realmente me demuestra y felizmente agradezco realmente terminar una relación así porque siento que es demasiado fría y siento que hasta es calculadora y la verdad que me decepciona lo que dice, lamentablemente", señaló Pablo.

En conclusión, aunque el beso entre Pablo Heredia y Shirley Arica despertó rumores de reconciliación, el argentino dejó claro que no busca retomar la relación fuera del reality y que solo quiso cerrar la historia entre ambos de manera cordial.