Samahara Lobatón presume su figura en 'La Granja VIP' y asegura ser hermosa: "Agradezco a Dios tener buena genética"

El paso de Samahara Lobatón por los reality shows jamás pasa desapercibido. La conocida influencer e hija de Melissa Klug ha vuelto a encender el debate tras protagonizar un particular momento en su más reciente participación durante 'La Granja VIP'.

Samahara Lobatón asegura ser hermosa

En una conversación registrada por las cámaras de 'La Granja VIP' junto a sus compañeros de encierro, Samahara Lobatón no dudó en atribuir su figura y rápida recuperación física a un factor netamente biológico. Esta polémica confesión no tardó en viralizarse, desatando de inmediato una ola de reacciones entre los seguidores del programa.

El revuelo comenzó mientras la joven creadora de contenido compartía un momento de descanso junto a Shirley Arica y Renato Rossini Jr. Sentada de manera relajada y disfrutando de unos bocadillos, Samahara Lobatón charlaba con ellos, momento en el que surgió el debate sobre el peso y el cuidado de la imagen corporal.

@lagranjavipperuoficial Samahara suelta una divertida confesión Y asegura sentirse agradecida por la genética que tiene 👀 No te pierdas este momento en La Granja VIP Perú 📺 Lunes a viernes a las 9:55 p.m. y sábados a las 8:00 p.m. por Panamericana Televisión 🎤 ♬ sonido original - La Granja VIP Perú

Durante el diálogo, Renato Rossini Jr. no escatimó en elogios hacia el aspecto físico de Samahara Lobatón y su entorno cercano al asegurarles que tenían mucha suerte por la herencia biológica de su familia. Lejos de matizar la afirmación o atribuir su estado a exigentes rutinas de ejercicio o dietas, la joven asintió con total naturalidad y seguridad.

"Agradezco a Dios tener buena genética. No me interesa tonificar. Estoy hermosa, me encanta como luzco", confesó la influencer Samahara Lobatón.

Para reafirmar su postura, Samahara Lobatón sorprendió a sus compañeros al recordar que dio a luz hace apenas siete meses. Con estas declaraciones, la joven creadora de contenido dejó entrever que los cambios físicos tras la maternidad no representaron un gran reto para ella debido a su buena genética.

Reacciones en el entorno digital

Como era de esperarse, las polémicas declaraciones de Samahara Lobatón encendieron de inmediato el debate entre la audiencia del reality. Diversos usuarios no tardaron en calificar su postura y algunos criticaron a la joven influencer.

"Tiene mucha autoestima"; "alucinada"; "recuerdo dijo que se había operado"; "quiero verla si dice lo mismo de aquí a cinco años"; "bien graciosa", comentaron los usuarios en TikTok.

No es la primera vez que Samahara Lobatón se sitúa en el ojo de la tormenta por sus afirmaciones en televisión o redes. La joven ha demostrado en más de una ocasión que no le teme a la confrontación ni a los comentarios directos, manteniendo una postura firme sobre cómo maneja su vida privada, rol de madre y exposición mediática.

Con esta contundente actitud, Samahara Lobatón presumió su figura al asegurar que es hermosa y bendecida por su genética. La influencer reafirma su particular estilo para mantenerse en el ojo de la tormenta y consolidarse como una de las figuras más mediáticas del espectáculo nacional.