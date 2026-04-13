Karina Rivera conmueve al anunciar el fallecimiento de figura clave de 'Karina y Timoteo': "Aún no lo puedo creer"

Duro golpe para Karina Rivera. La recordada animadora infantil, que marcó a toda una generación en los años 90, anunció una dolorosa pérdida vinculada al emblemático programa 'Karina y Timoteo', generando conmoción entre sus seguidores en redes sociales.

Karina Rivera anuncia fallecimiento de productora

Este 13 de abril, Karina Rivera conmovió a sus seguidores tras pronunciarse sobre una lamentable pérdida relacionada con el recordado programa infantil 'Karina y Timoteo'. La exanimadora de 56 años compartió la noticia a través de sus redes sociales, generando diversas reacciones entre sus seguidores.

La exconductora informó el fallecimiento de la productora Bianca Casagrande, a los 74 años, reconocida por su importante labor en la realización del espacio infantil y en otros proyectos de la televisión peruana. La noticia fue difundida por la propia Rivera mediante una publicación en Instagram que rápidamente se viralizó.

"Mi querida Bianca Casagrande, amiga y excelente productora no solo de nuestro programa, Karina y Timoteo, sino de muchos otros éxitos de la TV peruana. Hoy me toca despedirte y aún no lo puedo creer. Vuela alto, mi reina", escribió la exanimadora junto a imágenes compartidas con la productora y el personaje de Timoteo.

En su mensaje, Rivera también destacó la cercanía y el vínculo profesional que mantuvo con Casagrande durante los años en los que trabajaron juntas en el programa infantil, el cual marcó un antes y un después en su carrera televisiva y en la memoria de toda una generación.

"Me quedo con nuestras conversaciones, con tu carácter fuerte y protector y, por supuesto, con todo lo que me enseñaste de este mundo loco de la TV. Gracias por tu cariño. Te quedas por siempre en mi corazón", finalizó su emotiva despedida.

Usuarios despiden a productora de 'Karina y Timoteo'

La publicación de Karina Rivera no tardó en generar múltiples reacciones en redes sociales, especialmente de colegas y personas que trabajaron junto a la productora Bianca Casagrande. Muchos usuarios expresaron su tristeza y agradecieron su legado en la televisión peruana, recordándola con cariño por las oportunidades brindadas en su trayectoria profesional.

Entre los mensajes más destacados se leyeron despedidas y muestras de gratitud: "Qué triste noticia, vuela alto querida Bianca", "Hay un ángel más en el cielo", "Gracias Bianca por todo, vuela alto maestra querida", y "Gracias por la oportunidad, gracias profesora, gracias a ti pude llegar a América TV", reflejando el impacto que dejó en quienes la conocieron.

En conclusión, Karina Rivera conmovió a sus seguidores al anunciar el fallecimiento de la productora Bianca Casagrande, figura clave en el recordado programa 'Karina y Timoteo', generando una ola de mensajes de despedida y reconocimiento en redes sociales.