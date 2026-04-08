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Ana Paula Consorte recibiría un lujoso auto de parte de Paolo Guerrero ¿Ya se reconciliaron?

Un programa de TV captó a Ana Paula Consorte feliz junto a Paolo Guerrero, ya que aparentemente el pelotero le estaría comprando un lujoso auto.

Ana Paula Consorte recibiría un lujoso auto de parte de Paolo Guerrero
Ana Paula Consorte recibiría un lujoso auto de parte de Paolo Guerrero (Composición Karibeña)
08/04/2026

Hace varios meses, Ana Paula Consorte reveló que estaba separada de Paolo Guerrero desde hace mucho tiempo, pero que tendrían comunicación por sus menores hijos. Ahora, parece que el 'Depredador' estaría buscando la reconciliación regalando un lujoso auto a la brasileña. 

Paolo Guerrero regalaría auto de lujo a Ana Paula Consorte

El programa 'Amor y Fuego' ha revelado imágenes de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte en un establecimiento que vende autos exclusivos. La pareja fue vista muy felices sonriendo por la aparente nueva adquisición que tendría la brasileña.

Según se pudo observar en las imágenes, la madre de los dos últimos hijos de Paolo Guerrero subió al auto para conducirlo y el pelotero a su lado, atrás iba el vendedor y la hija mayor de la bailarina. Tras un paseo de prueba, Ana Paula baja del auto luciendo aún más contenta junto al 'Depredador'. 

Al parecer, la 'garota' estaría muy feliz por el nuevo regalito que le daría el peruano, ya que al final se dieron la mano con el vendedor como una forma de cerrar el trato. Esto podría indicar que Guerrero estaría buscando reconquistar a la madre de sus hijos con un lujoso regalo. 

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Este auto se trataría de un lujoso Porsche valorizado en aproximadamente US$100 mil, de uso familiar que podría ser entregado a la brasileña. Al final, todos se retiraron en el auto actual de Ana Paula Consorte, pero podría esperarse que en los próximos días la bailarina aparezca conduciendo aquel auto.

¿Rumores de una supuesta separación por infidelidad?

Asimismo, Ana Paula Consorte no dudó en responder directamente a Daniela Cilloniz por difundir un rumor infundado que la vinculaba sentimentalmente con el dueño de un gimnasio, defendiendo su reputación y dejando en evidencia la falta de pruebas. 

"No, esa chica (Daniela Cilloniz) es una... me da mucha pena porque habla cosas que, ¿Cómo va a probar si no son verdad? Me da pena porque la persona de quien está hablando tiene familia, está involucrando a otras personas, es muy feo eso. Es lo que ella puede hacer: hablar tonterías, cosas que no son y que no puede probar", agregó la brasileña.

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De esta manera, parece que la relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte no se terminó por una infidelidad o una nueva persona. Ahora, ambos aparecieron felices probando un lujoso auto que sería un regalo del pelotero a la madre de sus hijos como una forma aparente de reconciliación. 

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