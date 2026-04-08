Pati Lorena pone un alto a enfrentamientos con Pamela López: "Vengo a pedirte disculpas"

El reality de convivencia ha estado envuelto en muchos conflictos en las últimas semanas que ha terminado por sancionar a los involucrados con sus nominaciones. Ahora, Pati Lorena ha decidido acercarse a Pamela López para poner un alto a sus conflictos.

Pati Lorena habla con Pamela López

Luego de que Paul Michael se acercara a disculparse con Shirley Arica, Samahara Lobatón y Pati Lorena, fue la misma exproductora que decidió hablar con Pamela López de manera privada. En aquella conversación trató de aclarar que nunca quiso herirla.

"No quiero que estés en esa actitud, yo sé que has tenido algún lio antes con Melissa Klug que me acabo de enterar acá. Yo nunca he tenido la intención de herirte, de dañarte ni nada. Yo lo que quise decir es que 'por eso te dejaron entrar con él' porque tú lo defiendes siempre, es normal, es válido. Es tu pareja, lo quieres y no quieres que digan algo porque él es así", expresó la exproductora.

Ante esto, la influencer 'KittyPam' señala que la razón por la cual empezó a defender a Paul Michael es porque veía que mucho lo molestaban y terminó en medio de un problema con todas ellas en el programa.

"Hay muchos testigos donde yo le decía, defiéndete, yo no me voy a meter y me quedaba mirando. A raíz que pasaba el tiempo, yo ya veía excesos, bullying de acosos, de burlas y tantas cosas, es ahí donde yo me involucro porque me salpica", declaró.

¡Se disculpa!

Ante eso, Pati Lorena comenta que ya conversó con Paul Michael y decidió acercarse a ella, Pamela López, para extender sus disculpas personalmente.

"Paul se nos ha acercado, ha hablado primero con Shirley y Samahara, con los tres hemos conversado. De mi parte vengo a pedirte disculpas de una burla o algo que no te gustó, nos hemos excedido", declaró.

En ese sentido, la ex de Christian Cueva señala que no suele ser así y que solo tenía problemas con Melissa Klug, pero no con el resto de las participantes.

"No suelo ser así, pero siento que también me tengo que defender porque en mi condición tengo otra idea", responde, y Pati agrega: "No es para que llores, no he venido para eso. Vine para que pongamos un alto, me pareces una mujer increíble, no quiero que estemos en guerra".

De esta manera, Pati Lorena tuvo una larga conversación con Pamela López para dejar todos las confrontaciones atrás y poder estar tranquilas nuevamente en el reality de convivencia.