Madre de Piero Arenas es internada de emergencia ante posible prisión preventiva contra el streamer

El streamer Piero Arenas volvió a estar en el centro de la atención, pero esta vez no por la polémica denuncia en su contra, sino por la delicada situación familiar que enfrenta. Su madre, doña Juana, fue internada de emergencia, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores.

Madre de Piero Arenas es hospitalizada

Piero Arenas atraviesa un momento delicado tras la denuncia de Marcela Sánchez, una joven de Iquitos, quien acusó al streamer de aprovecharse de ella y difundir imágenes íntimas sin su consentimiento. El caso ha generado gran repercusión en redes y medios, colocando al influencer en el centro de la polémica.

En medio de esta situación, la madre de Piero se habría visto afectada por la ola de comentarios negativos hacia su hijo. A pesar de ello, siempre se mantuvo a su lado y lo respaldó públicamente, incluso durante uno de sus últimos stream en Kick, donde lo abrazó tras anunciar que enfrentaría prisión preventiva.

Sin embargo, este 7 de abril, Piero Arenas comunicó a través de su Instagram que había decidido pausar sus apariciones en redes. Esto se debía a que su progenitora se había sentido mal de salud y tuvo que ser internada de emergencia.

"Mi madre se puso mal. La llevamos de emergencia y estuve con ella hasta las 7 de la mañana. Recién el sábado pude descansar", contó el creador de contenido, sin dar mayores detalles sobre su estado de salud.

Abogado de denunciante desmiente a Piero Arenas

Piero Arenas sorprendió a sus seguidores al aparecer en una transmisión de Kick para anunciar que le dictaron prisión preventiva y despedirse de todos entre lágrimas. La transmisión generó preocupación y confusión entre sus fans, quienes no sabían cómo interpretar la noticia.

No obstante, el abogado de Marcela Sánchez, la joven que lo denunció, desmintió por completo sus palabras y aseguró que no existe ninguna orden de detención preliminar en su contra.

"Eso es mentira", respondió el abogado Felipe Salas en el programa 'Magaly TV: La Firme'.

Felipe Salas cuestionó duramente el comportamiento de Piero Arenas, señalando que el influencer estaría faltando el respeto a las autoridades y generando confusión sobre el proceso legal que enfrenta.

"Es una burla al Estado, es una burla a las autoridades. Nosotros nos hemos comunicado con la Fiscalía de Iquitos y no existe ningún tipo de requerimiento hacia el Poder Judicial por detención preliminar. Nosotros se lo hemos pedido a la Fiscalía", comentó.

En conclusión, la salud de la madre de Piero Arenas sigue siendo su máxima prioridad, incluso en medio de la polémica que enfrenta por la denuncia. Mientras se atiende su situación, el público general espera que se sigan los procesos correspondientes y que se haga justicia de manera correcta.