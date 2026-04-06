Rebeca Escribens ARREMETE contra Diealis tras agresión a su expareja: "Debería estar en la cárcel"

Diealis fue denunciado hace unos días por su expareja Verónika Rojas, quien lo acusó de haberla agredido a la salida de una discoteca. Ante las imágenes compartidas tras los hechos, Rebeca Escribens ha pedido que el streamer vaya a la cárcel.

Rebeca Escribens contra Diealis

Por medio de su programa 'América Hoy', Rebeca Escribens no dudó en comentar sobre la polémica que envuelve al streamer Diealis donde la joven Verónika Rojas lo denunció por haberla agredido tras salir de una discoteca. La conductora de televisión no dudó sentirse indignada tras ver a la víctima agredida.

"Realmente imágenes desgarradoras, este desgraciado debería estar en la cárcel, así de sencillo. Veo una imagen la imagen de una mujer golpeada, me causa indignación. Perdónenme si subo la voz, pero esto no debería pasar. Vemos al padre de la víctima haberle dicho que le advertía, o sea ¿El padre tenía conocimiento que habría sido violentada anteriormente?", declaró.

Pide que se regulen a los streamers

Así mismo, la conductora de televisión ha señalado que los programas de televisión son regulados para que brinden una información y entretenimiento seguro para sus espectadores, caso que no ocurre en las transmisiones en vivo por las redes sociales u otras plataformas digitales.

"¿Cuándo va existir un ente regulador para los streamer? que están haciendo esas transmisiones de imágenes deplorables dando mal ejemplo a los jóvenes de la nueva generación que creen que por tener una cámara y un internet pueden decir lo que se les de la gana", declaró.

Así mismo, señala que estos nuevos streamer tienen una responsabilidad con una nueva generación de jóvenes y no pueden mostrarse en redes, sin un ente regulador.

"Es responsabilidad nuestra como comunicadores tener mesura, tener control, dar el ejemplo al menos mientras tenemos el micrófono, eso no debería cambiar porque tengo una cámara en mi casa o porque soy un streamer", declaró.

De acuerdo con la denuncia policial y el testimonio de la joven, el streamer la habría sujetado del cuello, intentado asfixiarla, además de golpearla y empujarla contra la puerta del auto. La situación se tornó crítica hasta que Rojas logró escapar tras un descuido del agresor y pedir ayuda a su padre, quien acudió en su auxilio junto a personal de seguridad.

De esta manera, el streamer Diealis se encuentra en medio de la polémica por denuncia de su expareja Verónika Rojas. Ante esto, la conductora Rebeca Escribens pide que el creador de contenido termine en la cárcel.