Padre de expareja de Diealis lo encara tras presunta agresión: "Es la última vez, te lo advertí"

El streamer Diego Aliaga Huamán, conocido como "Diealis", sigue en el ojo de la tormenta tras la denuncia de su expareja Verónika Rojas. Esta vez, un video del papá de Verónica se volvió viral y ha dejado a todos en shock. Tras ello, la joven contó su versión de los hechos, asegurando que todo habría empezado por un ataque de celos.

Padre de ex de Diealis lo enfrenta tras denuncia

El streamer Diego Aliaga Huamán, más conocido como Diealis, vuelve a estar en el ojo público tras la fuerte denuncia de su expareja Verónika Rojas. Esta vez, un video se volvió viral y ha dejado a todos impactados.

En las imágenes, se ve al padre de la joven enfrentándolo cara a cara. Muy afectado, le lanzó una advertencia directa que ha dado la vuelta a redes. Por su parte, el streamer no se quedó callado y negó la agresión.

"Es la última vez, te lo advertí", expresó el padre de Verónika con la voz entrecortada. "No hice eso", contestó el streamer. Sin embargo, la joven aseguró entre lágrimas: "Sí me golpeaste".

#ministeriodelamujerperu #pnpperu ♬ Sad - Max-Music @vero.rojas13 ME DA MUCHA PENA estar tener que publicar estos videos y REVIVIR esos momentos ATERRADORES que VIVÍ, pero lo hago con el fin de que se haga JUSTICIA. apoyenme con su compartir #justicia

El enfrentamiento del padre con el streamer ha encendido aún más la polémica. Sus palabras reflejan el dolor y la indignación de la familia.

"Te lo advertí... (Acá se acaba, nunca más toque a ella) te lo advertí, que si le ponías un dedo a mi hija encima, te ibas a ubicar", dijo con firmeza. Más adelante, el streamer levantó el brazo e hizo un puño y el papá de Verónica afirmó: "Cuidado, no me conoces". "Él me ha pegado", mencionó la joven llorando. "Bótalo", sentenció su padre.

La versión de la joven

Tras difundirse el video y hacerse viral, Verónika decidió contar lo que vivió. Según explicó, todo empezó durante una salida a una discoteca. La joven asegura que el problema comenzó por celos

"Hace unos días anuncié que había terminado con Diego Aliaga, conocido en redes como Diealis. El sábado 14 de marzo sufrí una agresión por parte de él, habíamos ido a una discoteca, hablé a un chico para preguntarle acerca de una amiga que tenemos en común. Diego tuvo un ataque de celos, por así decirlo", contó.

Incluso, señaló que él cuestionó su comportamiento y la forma en que se relacionaba con otras personas. Según su testimonio, la discusión no terminó ahí. Ambos salieron del local y se dirigieron a un carro para conversar, pero la situación se habría salido de control. Fue en ese momento donde, según la joven, ocurrió la agresión

"Me dijo que no le gusta que yo socialice. Me dijo que seguro era porque yo era de Venezuela. Me dijo que yo no podía estar socializando con nadie y que había ido con él... Nosotros nos fuimos de la discoteca... Él me dijo para ir a su carro para poder hablar allí... Él me lanzó tres golpes, el primero fue aquí (en las costillas), los otros dos fueron en el rostro", detalló.

Además, aseguró que antes de eso recibió insultos que la hicieron sentir mal. Todo esto habría pasado en medio de una discusión fuerte.

El caso no solo ha generado comentarios en redes, también llegó a las autoridades. El Ministerio de la Mujer se pronunció y confirmó que ya está interviniendo. Indicaron que se han solicitado medidas de protección y que se están realizando las investigaciones correspondientes.

@ameg_pe 06.04.26 | Padre de expareja de Diealis lo encara tras presunta agresión y ella revela qué desató la situación. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

En conclusión, el caso de Diealis ha escalado aún más tras la difusión del video y el fuerte enfrentamiento con el padre de la denunciante. Tras la viralización del clip, la versión de la joven y la intervención de las autoridades mantienen el tema en investigación. Por ahora, la polémica sigue creciendo y el caso continúa generando preocupación y debate en la opinión pública.