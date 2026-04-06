Hugo García e Isabella Ladera emocionan al revelar el sexo de su bebé: "Se viene nuestro campeón mundial"

¡Más felices que nunca! Hugo García y Isabella Ladera emocionaron a todos sus seguidores al revelar el sexo de su bebé. La pareja compartió este momento especial en redes sociales y dejó claro que están viviendo una etapa llena de amor.

Hugo García e Isabella Ladera tendrán un varoncito

Hugo García y Isabella Ladera compartieron una noticia que emocionó a todos sus seguidores. La pareja reveló el sexo de su bebé y confirmó que tendrán un varoncito. La noticia se conoció este lunes a través de sus redes sociales, donde publicaron fotos llenas de amor y emoción que rápidamente se volvieron virales.

Para anunciar la noticia, Hugo e Isabella organizaron un "gender reveal" muy íntimo. En las imágenes se les ve partiendo una torta, que por dentro era de color celeste, confirmando que el bebé será niño.

Isabella no pudo contener su emoción y escribió una frase que tocó a muchos: "Los sueños sí se cumplen".

Hugo García e Isabella Ladera tendrán un niño. (Instagram)

Pero eso no fue todo. Isabella también compartió otro mensaje que dejó claro lo feliz que está por su bebé. En su publicación, las fotos muestran a la pareja abrazándose, sonriendo y celebrando este momento tan importante en sus vidas.

"Se viene nuestro campeón mundial. Gracias Dios", se lee en el post compartido de Isabella Ladera y Hugo García.

Con estas palabras, la influencer dejó ver la ilusión que siente por convertirse nuevamente en mamá, esta vez junto a Hugo García. Y el exchico reality mostró su entusiasmo al ser padre por primera vez.

Isabella celebró a Hugo un cumpleaños inolvidable

Hace poco, Isabella también sorprendió a Hugo con una fiesta por su cumpleaños número 33. La celebración fue muy especial y tuvo una temática única.

"Cumpleaños sorpresa para mi compañero. Quería que te sintieras como un niño ya que estás a punto de ser papá... Te amamos mucho ¡feliz cumpleaños, papá!", escribió Isabella.

Isabella Ladera le celebró cumpleaños sorpresa a Hugo García. (Captura de pantalla)

Por su parte, Hugo respondió con un mensaje lleno de amor. El modelo expresó lo emocionado que estuvo con el gesto y el cariño recibido.

"Volví a ser niño, gracias por cada detalle y hacerme sentir tan especial. Los amo con mi vida", comentó.

En conclusión, Hugo García e Isabella Ladera revelaron que esperan un niño. La pareja no ha dudado en compartir su emoción con sus seguidores, mostrando una etapa llena de amor e ilusión. Ahora, ambos se preparan para este nuevo capítulo como familia.