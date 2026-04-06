Chacalón Jr. confirma que se alejará de los escenarios por delicado estado de salud: "No es una despedida"

El cantante Chacalón Jr. sorprendió a todos al anunciar que se alejará por un tiempo de los escenarios. La noticia la dio a través de sus redes sociales y generó mucha preocupación entre sus seguidores, que no esperaban este mensaje.

Chacalón Jr. hace pausa en su carrera musical por salud

El cantante Chacalón Jr. encendió las alarmas entre sus seguidores tras anunciar que se alejará por un tiempo de los escenarios. La noticia cayó como un balde de agua fría, ya que es una de las figuras más queridas de la música chicha.

Fue a través de sus redes sociales donde el artista decidió contar lo que está pasando. Con un mensaje sincero, explicó que su salud lo obligó a tomar esta difícil decisión.

"Me dirijo a ustedes con el cariño y respeto de siempre, para compartir el motivo de mi ausencia en los escenarios", escribió.

El hijo del recordado Lorenzo Palacios Chacalón dejó claro que no se trata de un descanso cualquiera, sino de algo necesario para su bienestar. Aunque no dio detalles sobre su diagnóstico, sus palabras fueron suficientes para generar preocupación. Aun así, también buscó tranquilizar a sus fans.

"Luego de muchos años de trabajo constante, mi salud me ha pedido hacer una pausa obligatoria", expresó. "Afortunadamente, me encuentro estable; sin embargo, como todos, no estamos exentos de atravesar momentos difíciles", agregó.

Uno de los puntos más importantes de su mensaje fue dejar claro que no está dejando la música para siempre. Más bien, se trata de un alto en el camino. El cantante también aprovechó para agradecer el apoyo de su público, que lo ha acompañado durante toda su carrera.

"Esto no es una despedida... es solo una pausa", afirmó. "Me quedo con lo más valioso: el cariño sincero de ustedes, mi público", dijo.

Orgullo por su legado

Chacalón Jr. también recordó su historia y lo importante que ha sido continuar con el legado de su familia en la música. Su mensaje tocó el corazón de muchos seguidores, quienes lo consideran un referente del género.

"He tenido el orgullo de llevar en alto el apellido Palacios Puente, llegando a sus corazones con la misma entrega y pasión de siempre", comentó.

Por ahora, el artista se enfocará en su recuperación, acompañado de su familia y el apoyo de su público. Aunque no hay una fecha clara de regreso, él mismo dejó abierta la posibilidad de reencontrarse pronto con sus fans.

"Muy pronto volveremos a encontrarnos con el mismo afecto de siempre", aseguró el artista en la parte final de su comunicado.

En conclusión, Chacalón Jr. decidió hacer una pausa en su carrera para priorizar su salud, una decisión que ha generado preocupación pero también respaldo entre sus seguidores. Aunque se alejará temporalmente de los escenarios, dejó claro que no se trata de un adiós definitivo. Ahora, el cantante se enfocará en su recuperación con la esperanza de volver pronto a reencontrarse con su público.