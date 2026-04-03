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Toño Centella pide oraciones por 'Chacalón Jr.' tras delicado estado de salud: "Tú eres fuerte, mi cumpita"

Toño Centella solicita apoyo a sus seguidores para la recuperación de José María Palacios, conocido como 'Chacalón Jr.'

'Chacalón Jr.' preocupa por su salud y Toño Centella pide cadena de oración.
'Chacalón Jr.' preocupa por su salud y Toño Centella pide cadena de oración. (Composición: La Karibeña)
03/04/2026

El cantante José María Palacios, 'Chacalón Jr.', atraviesa un momento delicado por problemas de salud que generan preocupación entre sus seguidores. El artista, heredero del legado de Lorenzo Palacios, figura emblemática de la música chicha, se ha mantenido vigente en los escenarios; sin embargo, su estado ha puesto en alerta a su entorno cercano.

Toño Centella pide oraciones por la salud de Chacalón Jr.

A través de una emotiva publicación, Toño Centella solicitó una cadena de oración por la recuperación de José María Palacios. En su mensaje, el cantante de 'Amor de arena' expresó palabras de aliento y destacó la fortaleza de su amigo en medio de este difícil momento.

"Tú eres fuerte, mi cumpita", escribió inicialmente, generando una ola de mensajes de respaldo en redes sociales.

Posteriormente, amplió su pedido con un mensaje más extenso en el que convocó a los seguidores de ambos artistas a unirse en oración. 

"Quiero pedir una cadena de oración por la salud de mi compadre José María Palacios. Tú eres fuerte, mi cumpita, y vas a salir de esto. Todos los chacaloneros y centelleros orarán por tu salud. Fuerzas, cumpita, Dios siempre estará contigo", expresó.

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Hasta el momento, no se ha dado a conocer con exactitud cuál es el problema de salud que afecta al cantante, lo que ha incrementado la incertidumbre entre sus seguidores. Algunos usuarios incluso recordaron especulaciones del pasado sobre una posible enfermedad, aunque esta información nunca fue confirmada por el propio artista.

Mensaje de Toño Centella a Chacalón Jr.
Mensaje de Toño Centella a Chacalón Jr.

Chacalón Jr. anuncia su regreso a los escenarios

En medio de la preocupación, el propio Chacalón Jr. decidió pronunciarse y dar señales de tranquilidad a sus seguidores. A través de sus redes sociales, el cantante anunció que planea retomar sus actividades artísticas en los próximos días, lo que ha sido interpretado como un avance en su recuperación.

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El mensaje fue publicado la noche del jueves 2 de marzo, donde confirmó su participación como invitado especial en un concierto programado para el sábado 4 en una discoteca de Santa Clara, evento liderado por Lorenzito Palacios.

"Los espero este sábado. Estoy de invitado especial recuperándonos para subir al escenario al 100 para que sufras", escribió el artista de 45 años, dejando entrever que continúa en proceso de mejoría.

El anuncio generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron la noticia, pero también expresaron su preocupación por su estado de salud y la necesidad de que priorice su recuperación antes de retomar completamente su agenda artística.

En conclusión, la situación de Chacalón Jr. evidenció el respaldo de colegas y seguidores. El pedido de Toño Centella y la respuesta del cantante reflejan un momento complejo, pero con esperanza de recuperación. Mientras no haya más detalles sobre su salud, el público se mantiene atento a su evolución.

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