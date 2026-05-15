Yarita Lizeth sorprende al revelar que fue "adoptada" por Dina Páucar con emotivo mensaje: "Me siento bendecida"

La cantante folclórica Yarita Lizeth, atraviesa un momento emotivo en su vida personal y artística tras enfrentar duras pérdidas familiares. En ese proceso encontró apoyo en figuras del folclore como Dina Páucar y Rubén Sánchez, fortaleciendo un vínculo que terminó convirtiéndose en un lazo familiar.

Yarita Lizeth agradece a Dina Páucar y la llama "mamita del corazón"

El pasado martes 12 de mayo, Yarita Lizeth utilizó sus redes sociales para expresar públicamente el cariño y gratitud que siente hacia Dina Páucar y su esposo. La artista no dudó en calificarlos como sus "papis", dejando en claro el vínculo emocional que los une desde hace años.

"Fui adoptada por mis papis, Dina Paucar y Rubén Sanchez. Les agradezco de todo corazón por cuidarme con tanto cariño, por darme fuerzas en los momentos más difíciles, por sus palabras de aliento, por darme la oportunidad de estar con ustedes. Me siento tan bendecida y sé que mi mamita desde el cielo intervino en esto para no sentirme sola en esta vida", manifestó en su cuenta de Facebook.

Por su parte, Dina Páucar también respondió con un mensaje lleno de afecto, recordando el primer encuentro con Yarita y la conexión inmediata que sintió con ella. La intérprete folclórica aseguró que desde entonces la considera parte de su familia.

"Mamá Rogelia te puso en mi vida, hijita de mi corazón. Sabes que fue instantáneo hace más de 15 años cuando te conocí.... Hoy más que nunca te prometo cuidarte como lo hago con mis tesoros Alejandro, Wayra, Urpi, Killay y Junior. Eres y serás mi hija del corazón por siempre, hasta el final de mi existir, hijita mía. Te amo, mejor dicho, te amamos", expresó Dina Páucar.

La historia también tuvo respuesta por parte de Yarita, quien volvió a agradecer el cariño recibido y destacó la admiración que siente por la cantante puneña.

"Mamita Dina Magna Paucar Valverde, desde la primera vez que te vi tan bonita, barbie, una diosa con tu vestuario, me emocioné y mi corazón también latió muy fuerte en ese momento, pero nunca pensé que con el tiempo la vida me daría la oportunidad de estar a tu lado. Hoy puedo abrazarte con todas mis fuerzas y decirte lo mucho que te quiero y te admiro", respondió Yarita Lizeth.

Yarita Lizeth agradece a Dina Páucar por cumplir un rol de madre.

Más sobre Yarita Lizeth

Yarita Lizhet Yanarico Quispe, conocida como la "Chinita del amor", nació el 28 de noviembre de 1989 en Umuchi, Juliaca. Su talento la ha llevado a triunfar en diversos países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia, y actualmente se encuentra de gira por Europa.

La artista ha alcanzado reconocimiento internacional gracias a su perseverancia y el apoyo de su familia, en especial de su padre. Además de su carrera musical, Yarita es empresaria y administra varios negocios en Juliaca: un hotel de tres estrellas de nueve pisos, una discoteca de siete niveles y un restaurante.

Con su talento y su visión empresarial, Yarita continúa consolidándose como una de las artistas folclóricas más destacadas del Perú, combinando la música con la inspiración que recibió de figuras como Dina Páucar.

En conclusión, la historia entre Yarita Lizeth y Dina Páucar refleja un lazo de cariño que trasciende lo artístico y se fortalece como una relación familiar basada en el respeto. En paralelo, continúa expandiendo su carrera musical y empresarial, consolidándose como una de las figuras más influyentes del folclore peruano.