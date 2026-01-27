Yarita Lizeth se confiesa en pleno concierto y admite que es celosa con Alejandro Páucar: "Tengo miedo a perderte"

Yarita Lizeth atraviesa una etapa de estabilidad emocional y no duda en mostrar su cariño hacia su pareja, Alejandro Páucar. La cantante folclórica volvió a llamar la atención del público al dedicarle un mensaje muy personal durante una presentación en Bolivia, fortaleciendo así la percepción de que ahora comparte abiertamente su vida sentimental tras confirmar oficialmente su relación.

Yarita Lizeth admite que es celosa frente a Alejandro Páucar

Durante uno de los conciertos de su gira por Bolivia, la 'Chinita del Amor' sorprendió a Alejandro Páucar y al público al dedicarle la interpretación de la canción 'Enferma de amor', confesando sus sentimientos más íntimos.

"Esta canción te la dedico, mi amor. Porque tengo miedo a perderte y también me pongo celosa", expresó la artista desde el escenario, mientras dirigía sus palabras a Alejandro y a Dina Páucar, quien no pudo ocultar su sorpresa por la declaración de Yarita.

El gesto de la cantante se produjo mientras recordaba un tierno detalle que su pareja le había dado semanas atrás por su aniversario, y buscaba reforzar la conexión emocional entre ambos.

"Esta canción es para todas las chicas celosas como yo, enferma de amor", añadió mientras miraba con afecto al director musical de la banda de Dina Páucar.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer, reflejando la admiración y simpatía del público:

"Le estoy sonriendo a mi celular viendo esta parejita", "Qué viva el amor, Dios los acompañe" y "Yaritza me representa, ya tengo miedo a perder, tanto daño me hicieron", fueron algunos de los mensajes que inundaron TikTok.

Homenaje de Yarita Lizeth por el cumpleaños de Alejandro Páucar

Hace unas semanas, la folclórica también aprovechó su cuenta oficial de TikTok para rendir un emotivo homenaje a Alejandro Páucar en su cumpleaños. En un video acompañado de un mensaje largo, Yarita expresó su cariño y gratitud hacia su pareja, mostrando una faceta más íntima que suele reservar para su vida privada.

En la descripción del video, la cantante abrió su corazón y compartió palabras que reflejan la cercanía emocional que existe entre ambos. "Feliz cumpleaños, mi sol. Hoy le doy gracias a la vida por permitir que existas y porque coincidieras conmigo en este camino. Gracias por tu amor, tu paciencia, tu ternura y esa manera tan única que tienes de hacerme sentir especial (REYNA)", escribió.

El mensaje no solo resaltó la admiración que siente por Alejandro, sino que también mostró una faceta más íntima de Yarita Lizeth, quien suele mantener su vida privada con cierto hermetismo. Sin embargo, en esta ocasión, la cantante optó por compartir ese momento con su comunidad digital, generando una ola de comentarios de apoyo y buenos deseos.

En la misma publicación, la folclórica también incluyó una promesa que reafirma su compromiso con la relación.

"Deseo que este nuevo año te traiga alegrías inmensas, triunfos, paz y muchos momentos inolvidables. Yo prometo seguir contigo, apoyándote, cuidándote y amándote cada día más. Disfruta tu noche mi amor, porque te mereces todo lo bonito del mundo", se lee en el texto que acompañó el video.

Yarita Lizeth hace promesa a Alejandro Páucar por su cumpleaños y causa revuelo en redes. Foto: Captura.

Con gestos públicos como este, Yarita Lizeth deja en claro que su relación con Alejandro Páucar es sólida y llena de cariño, mostrando un lado más personal que enamora a sus seguidores. Entre confesiones de celos y homenajes emotivos, la artista refuerza su imagen como una mujer abierta a compartir sus emociones y a celebrar el amor en todas sus formas.