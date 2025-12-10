Yarita Lizeth hace oficial su relación con el hijo de Dina Páucar y recibe su bendición: "Estamos felices"

Yarita Lizeth, conocida como la "Chinita del Amor", sorprendió al confirmar su relación con Alejandro Páucar, el hijo de la reconocida folclórica Dina Páucar. La noticia se volvió viral luego de que ambos hicieran un en vivo en TikTok, donde revelaron detalles de su historia de amor y recibieron la bendición de la popular intérprete.

Yarita Lizeth confirma su romance con el hijo de Dina Páucar

La popular cantante Yarita Lizeth, conocida como la "Chinita del Amor", impactó al confirmar su relación con Alejandro Páucar, hijo mayor de la reconocida folclórica Dina Páucar. La noticia se hizo pública a través de un en vivo en TikTok. Durante la transmisión en vivo, los fans comenzaron a preguntar sin parar si entre ambos existía algo más que amistad. Fue entonces que Yarita le pasó la pregunta a Alejandro.

"No me gusta hablar de mi vida privada, pero estoy contento de decir que sí... La vida nos ha traído sorpresas, y creo que esta es una de las más gratas, no solo para mí, sino también para Yarita. Eso es una realidad", expresó Alejandro, quien, aunque suele ser reservado, decidió confirmar el romance.

@rodri77aguilar Alejandro Paucar confirma su relación con Yarita Lizeth. Que viva el amor! Felicidades y bendiciones para ambos ♬ sonido original - 𓊈𒆜🆁🅾🅳🆁🅸𒆜𓊉

La respuesta emocionó a todos, incluyendo a la misma cantante, quien no dudó en destacar el gesto de su pareja. También señaló que ese tipo de muestras de cariño son poco comunes en él, lo que hizo el momento aún más especial.

"Me alegra mucho porque normalmente es muy discreto y reservado. Atreverse a compartirlo de esta manera es importante para ambos", señaló con una gran sonrisa.

Dina Páucar los apoya y les da su bendición

Tras el anuncio, la misma Dina Páucar apareció en un video junto a la pareja, dejando claro que aprueba completamente esta relación. Con su característica ternura, la intérprete del "Dios de mi vida" se mostró muy feliz.

"Feliz por mi niña y por Alejandro", dijo Dina, mientras Yarita le respondía: "Gracias por darnos tu bendición. Estamos felices."

La 'Diosa Hermosa del Amor' también se tomó un momento para aclarar los comentarios que surgieron en redes, negando que su ahora nuera esté con su hijo por interés. Además, reveló que conoce a Yarita desde hace más de una década, por lo que siente un cariño especial por ella

"Tú sabes que te amo desde la primera vez que nos conocimos desde el 2011, 2012, 2013, hace muchos años. Esta amistad no es de ahora, no es nada por interés, es una amistad genuina. Que quede clarito. Así es ahijadita", afirmó Dina.

Una historia que comenzó hace años

Durante la charla, Alejandro Páucar recordó cómo conoció a Yarita hace ya varios años. Por su parte, Yarita Lizeth reveló que lo había visto antes en televisión, cuando Alejandro apareció cantándole una canción a su madre.

"Estaba llegando de dejar a mis hermanas en el colegio. Bajé del carro y justo me la crucé. Fue la primera vez que la vi, el primer contacto", contó Alejandro. "En ese instante me quedé enganchada. Lo vi, un jovencito bien lindo, tocando su guitarra y diciéndole palabras hermosas a su mamá. Esa fue la primera vez que lo vi. Después de casi diez años, nos encontramos", recordó Yarita.

Este nuevo romance llega siete meses después de que Yarita Lizeth anunciara su separación del empresario Patric Lundberg. En aquel momento, la artista explicó que decidió priorizar su carrera musical, dejando en claro que no hubo terceras personas. Ahora, la cantante vuelve a sonreír con una historia de amor que parece salida de una canción folclórica.

En conclusión, Yarita Lizeth y Alejandro Páucar sorprendieron al confirmar públicamente su romance, sellando una historia que empezó como amistad hace más de una década. Con la bendición de Dina Páucar y el respaldo de sus seguidores, ambos inician una nueva etapa llena de ilusión y complicidad.