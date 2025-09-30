Pamela López y Paul Michael conmueven con importante pedido desde el hospital: "Pronta recuperación"

Paul Michael y Pamela López hicieron una pausa en sus actividades para enfocarse en un problema de salud que presentó el abuelo del cantante de salsa. La pareja se dejó ver en una clínica y Pamela utilizó sus redes sociales para pedir oraciones por el familiar de su novio, quien se encuentra muy delicado de salud.

Pamela López pide oración por el abuelo de Paul Michael

La empresaria dejó de lado el romanticismo con Paul para publicar una historia desde la clínica donde está internado el abuelo de su pareja. Asimismo, pidió una cadena de oración a las personas creyentes para pedir por la salud del familiar de Paul.

"Solicitamos a personas de fe inquebrantable unirse a la cadena de oración por la pronta recuperación del señor Néstor Orlando Bobadilla Tejada, abuelo y padre de Paul Michael, quien se encuentra muy delicado de salud y, según los doctores, su pronóstico es reservado", escribió.

En esa misma línea, se aferró a su fe y encomendó a Dios la salud de Néstor Orlando. También agradeció a todas las personas que se unan en oración por la recuperación del paciente y confía en que próximamente pueda pasar más tiempo con su familia.

"Creo en los milagros y creo que Dios hace posible lo que humanamente es imposible. Agradecemos desde lo más profundo del corazón a todos aquellos que, desde sus casas o donde se encuentren, oren por la vida del papá de Paul Michael", agregó.

Pamela quiere casarse con Paul Michael

Durante una entrevista en el programa Habla Chino, el conductor Aldo Miyashiro le preguntó directamente a Pamela López sobre los futuros planes que tiene junto a Paul. "¿Te gustaría casarte con Paul Michael?", le consultó, dejándola sorprendida.

Pamela López no se animó de inmediato a responder y empezó a hacer bromas, mostrando su mano e indicando que quiere el anillo de compromiso primero. Respecto a la pregunta, afirmó que sí le gustaría volver a unir su vida de forma legal, esta vez con su joven novio.

"Bueno, la pregunta es si me gustaría... sí, sí, me gustaría, lastimosamente...", dijo Pamela López, cuando Paul ingresó repentinamente al set de televisión para colocarle un anillo de fantasía, simulando una pedida de mano.

De esta manera, Pamela López pidió con firmeza a sus seguidores unirse en oración por la recuperación del abuelo de Paul Michael. La empresaria aseguró que la familia mantiene la fe en que el paciente supere este complicado cuadro de salud y pueda volver pronto a casa.