¿Regresaron? Dorita Orbegoso habría recibido lujoso anillo de Jerson Reyes en su cumpleaños

Dorita Orbegoso celebró su cumpleaños rodeada de familiares y amigos, y un regalo especial de Jerson Reyes, su expareja, dejó entrever que la relación entre ambos podría haber retomado fuerza. La modelo recibió un anillo solitario, que sería de compromiso, y que encendió los rumores sobre un posible regreso.

Un regalo especial de Jerson Reyes despierta especulaciones

Según fuentes cercanas a la modelo, durante la celebración en El Miraflorino, Jerson Reyes sorprendió a Dorita con un anillo solitario, que algunos presentes interpretaron como un posible compromiso. El diamante del accesorio estaría valorizado en aproximadamente dos mil dólares, y la modelo no ocultó su emoción al recibirlo.

"A la fiesta fuimos unas treinta personas entre amigos y familiares. Dorita recién publicó las fotos de la celebración, porque esto ocurrió el 19 de julio, aunque ella cumple años el 15. Como ese día cayó entre semana, decidió festejarlo un sábado", contó uno de los invitados.

Durante el evento, la modelo mostró varias veces el anillo a quienes se lo pedían. Una foto de Dorita luciendo la joya se viralizó rápidamente en redes sociales.

"Ella estaba feliz. Su familia, amigos y Jerson se preocuparon por que todo saliera perfecto. La torta tuvo forma de corazón y los músicos la felicitaron. En la pantalla gigante también se anunció su cumpleaños. Ella y Jerson parecen más unidos que antes y ese anillo simboliza algo muy especial para ambos", añadió la fuente.

Dorita Orbegoso lanza advertencia a Pamela Franco

Por otor lado, en la más reciente edición de 'América Hoy', Dorita Orbegoso fue consultada sobre el distanciamiento entre Pamela Franco y Vanessa Pumarica. La ex actriz cómica no dudó en relacionar el hecho con el karma y advirtió a la cantante que tuviera cuidado con lo que su amiga podría llegar a contar.

"¿Qué podemos decir? Ahí es donde uno dice: el karma. Ahí está la íntima, ten cuidado que cuando son muy amigas y se saben sus cositas pueden salir. Mira nomás a Evelyn Vela con Melissa Klug", comentó inicialmente.

Orbegoso recordó que Pumarica, en su momento, defendió públicamente a Franco, llegando incluso a desempeñar un papel similar al de su abogada. Sin embargo, ahora la situación es muy distinta.

"Cuando no tienes una amistad sincera, pasan ese tipo de cosas. Ella se dio de vocera, de abogada, me dijo que estaba picona porque no estaba con un futbolista profesional. Pero mira, así es pues... cría cuervos", sentenció Dorita, dejando entrever que esta ruptura amistosa podría traer más revelaciones.

En conclusión, El cumpleaños de Dorita Orbegoso dejó claro que su relación con Jerson Reyes todavía despierta expectativas entre familiares, amigos y seguidores. Entre el anillo que recibió y sus declaraciones sobre amistades traicioneras, la modelo mantiene la atención mediática encendida.