Melissa Paredes emociona a su hija con inesperado regalo de Navidad: "Moría por el rosa"

Durante las celebraciones por la Navidad 2025, varias figuras del espectáculo compartieron cómo vivieron estas fechas en familia. Entre ellas destacó Melissa Paredes, quien mostró en redes sociales una reunión marcada por la unión y la emoción de su menor hija Mía.

Melissa Paredes emociona con especial regalo navideño para su hija

A través de sus historias de Instagram, Melissa Paredes dejó ver algunos pasajes de su celebración navideña, la cual compartió junto a su familia y su esposo, Anthony Aranda. Las imágenes reflejaron un ambiente cálido y familiar, aunque uno de los momentos que más llamó la atención fue el protagonizado por su hija Mía durante la entrega de regalos.

Desde su cuenta oficial, la modelo publicó el instante en el que la menor abrió uno de sus obsequios y descubrió que se trataba de un iPhone 15 de color rosa. La reacción fue inmediata: la niña mostró su alegría y no dudó en abrazar a su madre, generando una escena que conmovió tanto a los presentes como a los seguidores que vieron el clip en redes sociales.

La propia Melissa explicó el significado del regalo a través de un breve mensaje que acompañó el video. "Siempre ha tenido iPhones heredados, pero era azul y moría por el rosa... y bueno", escribió, dejando en claro que el obsequio representaba un deseo largamente esperado por su hija.

La Navidad también tuvo sorpresas para la actriz. En otra de sus publicaciones, mostró el detalle que recibió de Anthony Aranda, quien le regaló unas gafas de la reconocida marca Miu Miu. El gesto no pasó desapercibido y fue destacado por la influencer con una frase que reflejó complicidad en la pareja.

Melissa Paredes reitera acciones legales contra Magaly Medina

Mientras compartía momentos familiares, Melissa Paredes volvió a generar titulares al conocerse que envió una nueva carta notarial a Magaly Medina. En el documento, la actriz hace referencia a los comentarios emitidos el pasado 9 de diciembre en el programa 'Magaly TV: La Firme', los cuales, según sostiene, involucraron a su hija menor.

De acuerdo con el contenido de la misiva legal, el principal objetivo es resguardar los derechos de la niña y evitar que aspectos de su vida personal continúen siendo expuestos en televisión u otros espacios mediáticos. En ese sentido, se señala que las declaraciones realizadas habrían vulnerado derechos fundamentales de la menor.

El texto inicia de manera directa al indicar: "A través del programa televisivo 'Magaly TV: La Firme', del cual usted es productora y conductora, se vertieron declaraciones por su parte relacionadas con mi menor hija", se lee en el documento remitido por la actriz.

La carta plantea tres exigencias claras: el cese inmediato de comentarios públicos sobre su hija en cualquier medio, no volver a exponer hechos del pasado vinculados a procesos judiciales o conflictos familiares, y el respeto a la intimidad de la menor, al considerar que la exposición mediática afecta su honor y dignidad.

En conclusión, Melissa Paredes cerró el año mostrando una faceta familiar al compartir la Navidad junto a su hija y su esposo. Sin embargo, dejó claro que, más allá de las celebraciones, mantiene una postura firme para proteger la privacidad y los derechos de su hija frente a la exposición mediática.