Stephanie Cayo y Alejandro Sanz tendrían un mes de relación, según periodista internacional

Hace unos días, se corre el rumor de una posible relación amorosa entre Stephanie Cayo y el artista internacional Alejandro Sanz tras ser vistos juntos en varios conciertos del español. Ahora, un periodista asegura que la pareja inició oficialmente su relación amorosa hace un mes.

Alejandro Sanz sí sale con Stephanie Cayo

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego, el periodista Jordi Martín que es un colaborador desde Madrid reveló que a través de una buena fuente pudo confirmar la relación entre Alejandro Sanz y la peruana Stephanie Cayo

"He hablado con una persona muy cercana a Alejandro Sanz, que ha sido su mánager durante muchos años, y me confirma que llevan un mes de relación que son novios. Alejandro está muy ilusionado y está con muchas ganas de empezar esta relación", expresó el comunicador español.

En otro momento, señala que la pareja estaría tan ilusionada que la modelo peruana ya habría adquirido una casa en España para estar al lado del artista internacional.

"Me aseguran que Stephanie Cayo ha comprado una casa en Madrid y va pasar largas temporadas allá", dijo.

Ante esto, los conductores de 'Amor y Fuego' no dudaron en comentar sobre la relación que no han escondido nada ante los medios: "Se le ve porque está de cariñoso, quieren que los vean. Él sabiendo que está en Perú y que todo el mundo conoce a Stephanie Cayo, al final del concierto le a un beso y abrazo".

El abrazo al final del concierto

Las dos presentaciones del artista Alejandro Sanz en Lima fueron un éxito total y con estadio lleno. Durante casi dos horas, el público cantó a todo pulmón temas como "Corazón partío", "Amiga mía", "Desde cuándo" y "Mi soledad y yo", creando un ambiente lleno de emoción y nostalgia.

Sin embargo, el instante que más llamó la atención llegó casi al final del segundo concierto. Stephanie Cayo apareció en el escenario y fue recibida con un abrazo por parte del cantante, escena que fue proyectada en las pantallas y celebrada por los asistentes con aplausos y gritos de sorpresa. Tras difundirse las imágenes del abrazo, las redes sociales explotaron con reacciones de los fans.

De esta manera, el periodista español afirmó que según la antigua mánager de Alejandro Sanz, sí inició una relación amorosa con Stephanie Cayo hace un mes y que la peruana la estará acompañando durante varios conciertos de su gira, para finalmente terminar viviendo en Madrid.