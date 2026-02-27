Darinka Ramírez revela que se casará con el padre de su segunda hija: "Después de tener a la bebé"

Hace unos días, se reveló la identidad del padre de la segunda hija de Darinka Ramírez. La pareja trataba de mantener su vida personal en privado, pero tras ser expuestos a nivel nacional, han decidido contar un poco más de sus planes de boda.

¡Darinka Ramírez con planes de boda!

El programa de Magaly Medina reveló la identidad de la actual pareja de Darinka Ramírez y el padre de su segunda hija, el empresario Sebastián González Guevara. Durante una entrevista con el programa 'Arriba mi gente', la ex de Jefferson Farfán salió a contar los planes de matrimonio que tiene con su novio

"Lo hemos hablado pero embarazada no, el vestido me va quedar horrible, después de tener a la bebé, ya tengo quién me tire las flores, mi hijita, ella contenta. Me pide que su hermanita nazca, sí, está muy emocionada", expresó.

En ese sentido, la joven señaló las cualidades de su pareja que la han enamorado y le ha dado una familia completa. Así mismo, señala que su hija mayor está formando un lazo muy importante con su novio, que lo apoya como si fuera un padre.

"Es una persona muy atenta, muy servicial, con mi familia nos ha tratado muy bien. Desde el primer momento, hasta en las necesidades de mi hija, me decía 'oye, ¿necesitas mi ayuda? (...) Ahora sí (es la figura paterna para mi hija). Ya convivimos juntos, mi hija tienen un lazo más frecuente porque vive con nosotros", aclaró.

¿Quién es la pareja de la influencer?

Sebastián González Guevara es un empresario peruano vinculado al rubro de servicios generales y fundador de la empresa Sebalif S.A.C., que ofrece servicios de construcción, remodelación, compra y venta de productos de ferretería, limpieza y otros.

Así mismo, la joven ha revelado en varias ocasiones cómo su pareja la ha estado apoyando de manera incondicional en su vida, con su pequeña hija y sus gastos, entre muchas cosas más que la han llevado a enamorarse de nuevo.

De esta manera, Darinka Ramírez ha revelado que se siente más feliz que nunca en esta nueva etapa y con la espera de su segunda hija. Así mismo, señaló que tienen planes de casarse en un futuro, pero espera que sea después de dar a luz para lucir una mejor figura.