Cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' habla del embarazo de Darinka Ramírez: "Mi esposa lo tomó relax"

Hace unos días, Darinka Ramírez reveló que se convertirá en madre por segunda vez, esto llamó la atención de sus seguidores sobre el padre del bebé que espera. Es así como se rumoreaba que sería el cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' podría ser la pareja de la influencer, pero él decidió aclararlo.

Salsero afirma que solo son amigos

El artista Alberto Cotrina se comunicó con el programa 'Todo se filtra', donde le consultaron directamente sobre el embarazo de la Darinka Ramírez. Incluso, el integrante de Los Conquistadores de la Salsa reveló que su esposa lo tomó con mucha gracia, ya que la ex de Jefferson Farfán es amiga de ambos.

"¿Cómo te has sentido que te hayan querido meter en un tema que no tienes nada que ver?", le preguntaron, y él respondió: "Son especulaciones, más nada. Yo estoy normal, tranquilo, tú sabes como son las cosas. Mi esposa lo tomó relax, además Darinka es amiga nuestra, es amiga de nosotros".

Durante la conversación señaló que siempre buscan vincular a las figuras públicas con otro del rubro, pero reveló que no conoce a la pareja de la Influencer. Incluso, desconocía por completo que la joven estaba embarazada cuando estuvieron grabando la canción del grupo de salsa.

"El público especula lo que desea, yo estoy normal, soy parte del rubro. A la pareja de Darinka no lo conozco. Yo no sabía que estaba embarazada. Yo recién me he enterado. Hay cosas que uno no comenta, así seamos amigos", comentó.

¿Qué dijo Darinka Ramírez?

el periodista Samuel Suárez le preguntó directamente a Darinka Ramírez sobre el rumor de su relación con el cantante Albertico 'El Timbalero' de Los Conquistadores de la Salsa. Es así como la influencer responde aclarando todas las dudas con un claro mensaje al comunicador.

"Tiene su esposa, yo no me meto con hombres casados ni ando quitando marido a nadie. Si no digo más información es porque quiero mi relación y mi embarazo tranquilo. Ni eso respetan porque critican. Mi hija está muy bien, mi pareja se preocupa al 100 de ella que anda matriculándola al cole, que no hacen otras personas que ni preguntan", expresó la joven con sinceridad.

De esta manera, Darinka Ramírez como el salsero Alberto Cotrina de Los Conquistadores de la Salsa revelaron que no tienen un vínculo amorosa y el bebé que espera la influencer, se trataría de una persona que no sería del medio farandulero.