Brian Rullan y Magaly protagonizan tenso cruce por pregunta sobre Laura Spoya: "Me tratas de picar"

El empresario respondió con molestia a las preguntas de la periodista sobre su relación pasada con Laura Spoya.

Brian Rullán se defiende ante Magaly Medina y aclara rumores sobre su relación con Laura Spoya.
04/12/2025

El programa Magaly TV La Firme se convirtió en el escenario de un intenso intercambio entre el empresario mexicano Brian Rullán y la Magaly Medina, en medio de cuestionamientos sobre su relación pasada con la modelo Laura Spoya. Medina sorprendió a Rullán al mencionar supuestas declaraciones de Spoya, lo que generó tensión entre ellos.

Brian Rullán y Magaly Medina protagonizan tenso intercambio

La situación se tornó incómoda desde el inicio, cuando Magaly Medina recordó una frase atribuida a Spoya: que se habría cansado de ser "el único sustento de su casa". Brian Rullán, que había llegado al programa para participar en una sección culinaria, respondió visiblemente incómodo: 

"Eso es algo que tienes que ver con ella. Aunque tratas de picarme para decirme cosas, ella no tiene nada malo que decir de mí ni yo de lla".

El empresario aclaró que, en aquel momento, manejaba 13 negocios y contaba con 500 empleados, y que la situación cambió debido al huracán que afectó Acapulco. Además, explicó que la pareja evaluaba pasar parte del año en México y otra en Perú por oportunidades laborales de Spoya

"Cuando venimos aquí es porque a Laura le habían caído ciertas ofertas de chamba. Queríamos ver cómo podíamos estar la mitad del año allá y la mitad acá", dijo.

Magaly también cuestionó si Brian había dejado de trabajar para dedicarse a sus hijos, a lo que él respondió con firmeza: "¿Quién dice que no trabajo? Tengo socios, un equipo, a mi hermano y a mi papá apoyando los negocios. No es difícil".

Negación de supuestas faltas y rumores de infidelidad

El programa continuó con insinuaciones sobre una supuesta falta de admiración de Laura hacia Brian, a lo que el empresario respondió categóricamente:

"Eso no tiene que ver con mi relación". Cuando Medina mencionó comentarios anteriores de Spoya sobre parejas que no estuvieran "a su nivel", él replicó: "Imagínate lo que tú quieras. La realidad es otra".

Uno de los momentos más tensos surgió cuando la periodista relató que el chofer que llevó a Rullán al canal habría escuchado confesiones sobre engaños de Spoya. El mexicano se mostró incrédulo y negó categóricamente las acusaciones: 

"¿Cuándo dije eso? Nunca dije eso. Estaba haciendo chiste. Eso no dije".

Rullán insistió en que no buscaba hablar mal de su ex pareja y reiteró que su prioridad son sus hijos. Cada versión atribuida a Spoya fue devuelta al remitente con la frase que repitió durante toda la entrevista: "Lo tienes que ver con ella".

El encuentro dejó en claro que Brian Rullán buscó mantener el respeto hacia Laura Spoya y centró su defensa en los hechos que considera verdaderos. Entre desmentidos y aclaraciones, enfatizó que su objetivo no es generar polémica, sino proteger la estabilidad de sus hijos y cerrar los capítulos que persiguen su nombre en los medios.

