Brian Rullan sobre su matrimonio con Laura Spoya: "La única mujer a la que he sido fiel"

Laura Spoya es una exreina de belleza que hace unos meses anunció el fin de su matrimonio con el empresario Brian Rullan. El mexicano salió a contar un poco más sobre su matrimonio con la peruana y como se llevan actualmente.

Brian Rullan le fue fiel

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Brian Rullan comentó sobre su emprendimiento en el Perú, pero también sobre su relación actual con la madre de sus hijos, Laura Spoya. Es así como el empresario señaló la importancia que tiene la familia para él y afirmó que tiene una amistad diferente con la exreina de belleza.

"Somos amigos mi rey, como les dije a todos. Es mi familia, es lo más importante, siempre voy a quedarme callado. No sé cómo explicártelo brother, estamos en otro nivel de amistad", dijo.

Luego, el empresario comentó que Laura Spoya ha sido una mujer única en su vida, a la que ha respetado por completo. Señalando nuevamente que lo único más importante que tiene son sus hijos.

"Es la única mujer, la única, a la que he sido fiel y lo digo con orgullo. El tema se mantuvo muy saludable la verdad. Amigos al fin del día, que es lo más importante. No hay nada más importante para mí que el bienestar de mis hijos", aclaró.

¿Quiere reconquistar a Laura Spoya?

Luego, comentaron sobre aquella vez que Laura Spoya contó que no puede estar con alguien que no esta al mismo nivel que ella. Aunque, señaló que no siente que hablaran de él porque tiene éxito como empresario.

En otro momento, le preguntan sobre la posibilidad de reconquistar a la influencer, pero él lo niega. Aunque, agrega que no esta enfocado en ese aspecto de su vida, sino en su trabajo y sus hijos.

"¿Te gustaría reconquistar a Laura nuevamente?", le mencionan, pero Rulan dice: "Yo ando en lo mío, han pasado demasiado cosas, yo ando en lo mío. Yo ahorita no quiero nada con nadie, estoy enfocado en mis hijos y chambear, y echar a andar los negocios aquí también".

De esta manera, Brian Rullan señala que tiene una buena amistad con Laura Spoya por el bienestar de sus hijos. Además, también contó que es la única mujer a la que ha sido fiel y se siente orgulloso de ello. Si bien no busca reconciliarse, quiere tener una buena comunicación para que todo fluya correctamente.