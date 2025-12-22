Reimond Manco a Cueva tras pelea con Pamela López: "No hay nada más maravilloso que los hijos"

Este año, Reimond Manco tuvieron una confrontación con Christian Cueva luego de que hablara de su capacidad para el fútbol en aquel momento para ser convocado para la selección peruana de fútbol. Esto causó algunos problemas entre ellos, pero Reimond expresó que le desea la paz a todos sus problemas.

Reimond Manco a Christian Cueva

En una entrevista con 'Magaly TV: La Firme', ex pelotero Reimond Manco estuvo contando cómo celebra la Navidad con sus seres queridos como una gran familia unida. Es así como fue consultado por el reportero sobre el deseo que pediría para sus detractores del 2025. Aunque primero opinó sobre Paco Bazán deseándole paz, señaló que le daría lo mismo a Cueva.

"Bastante paz hermano, yo creo que lo necesita. Sin ser sarcásticos hay cosas que pasan en la vida que a uno se le sale de control y le tema familiar, los hijos es delicado. Uno necesita la tranquilidad y claridad para poder resolver sus problemas", expresó inicialmente.

En ese sentido, el actual streamer de temas deportivas señaló que busca desearle lo mejor a todos. Además, aconsejó a Christian Cueva que lo más maravilloso es tener a tus hijos al lado lejos de los problemas.

"Lo mismo, seguramente Christian tiene que solucionar muchos problemas personales y ojalá lo pueda hacer. Lo que pasa, es que no hay nada más maravilloso que los hijos. Creo que el amor hacia los hijos y esa unión nunca se debe perder", agregó.

¿Qué pasó entre ellos?

El exfutbolista Reimond Manco estuvo como invitado en el programa "América Hoy", donde aclaró lo que realmente pasó con el popular 'Aladino'. Todo comenzó cuando Janet Barboza le preguntó directamente que había pasado con Christian Cueva. Manco fue claro y dijo que no hubo problema personal, solo una opinión profesional.

"No ha pasado nada con Christian. Lo que pasa es que yo ya no juego fútbol profesional y por ende estoy en un podcast de fútbol. El trabajo es emitir una opinión, un análisis. Yo tengo una regla que es partir desde el respeto", explicó el exfutbolista en el programa de Tv.

De esta manera, Reimond Manco no hizo caso a la molestia de Christian Cueva en aquel momento. Ahora, el exfutbolista decidió dedicarle algunos buenos deseos a previa celebración de la Navidad, dónde espera que encuentre la paz a todos sus conflictos y que siempre tenga presente que sus hijos son lo más sagrado.