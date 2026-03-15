Stiven Franco aclara rumores sobre su futuro tras dejar La Bella Luz: "No he conversado con nadie"

La escena de la cumbia peruana se vio sacudida luego de que, Stiven Franco sorprendió al anunciar su salida de La Bella Luz, cerrando una etapa clave como voz principal. Su decisión generó especulaciones sobre su futuro y posibles vínculos con otras agrupaciones. Ante los rumores, el cantante se pronunció públicamente.

Stiven Franco habla sobre sus planes tras dejar la orquesta

En una transmisión en vivo realizada a través de TikTok, Stiven Franco se refirió a los rumores que lo vinculaban con orquestas como Grupo 5 o Armonía 10. El cantante pidió a sus seguidores y al público en general que no especulen mientras él no toma decisiones definitivas sobre su futuro musical.

"Nadie sabe si voy a seguir cantando o voy a seguir estudiando yo nomás sé eso. No sé por qué la gente especula tanto, ha salido gente a decir que sueno a la fila de Armonía 10. Eso me da cólera, hablan sin saber", señaló con firmeza.

Franco agregó que su salida de La Bella Luz no se debe a conflictos con la agrupación, sino a la necesidad de tomarse un tiempo para descansar y reflexionar sobre su vida personal y profesional. Además, reveló que está considerando retomar estudios y buscar nuevos horizontes fuera del escenario.

"No he conversado con nadie, no tengo nada con nadie ahora. Estoy de descanso, voy a descansar un tiempo. Voy a recuperar mi sueño, tal vez me meta a estudiar algo", comentó, dejando en claro que prioriza su crecimiento y bienestar antes de comprometerse con otro proyecto musical.

Stiven Franco se despide de La Bella Luz

A través de sus redes sociales, el talentoso vocalista Stiven Franco hizo pública su decisión de dar un paso al costado y cerrar su etapa con la orquesta La Bella Luz. El anuncio se dio mediante un emotivo comunicado que ha generado cientos de reacciones entre los fanáticos.

En el texto compartido por el cantante, Stiven Franco enfatiza que esta no ha sido una decisión tomada a la ligera. Según explica, el principal motor de esta despedida es la búsqueda de crecimiento personal y artístico.

"Esta decisión nace principalmente por motivos de crecimiento personal y artístico, buscando nuevos retos y oportunidades que me permitan seguir avanzando en mi camino dentro de la música", se lee en uno de los párrafos más destacados del comunicado.

Stiven Franco no escatimó en palabras para quienes fueron sus mentores durante este tiempo. Hizo una mención especial al señor Oscar Custodio y a la señora Pilar, líderes de la agrupación, agradeciéndoles la confianza depositada en su talento y oportunidad de haber formado parte de este proyecto.

Con esta salida, Stiven Franco cierra un capítulo exitoso de su carrera y abre la puerta a nuevas experiencias, dejando claro que por ahora prioriza su descanso y desarrollo personal antes de confirmar cualquier proyecto musical. Los seguidores de la cumbia peruana esperan con expectativa sus próximos pasos y el posible regreso del artista a los escenarios.