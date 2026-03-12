Nickol Sinchi sorprende al aparecer con Senderito y reflexiona: "La música no es para competir"

La cantante Nickol Sinchi, integrante de la orquesta Son del Duke, sorprendió a sus seguidores al aparecer en una fotografía junto a Óscar Junior Custodio, conocido como Senderito, cantante y líder de La Bella Luz. La imagen se volvió viral en redes sociales y generó muchos comentarios entre los fanáticos de la cumbia.

Nickol Sinchi comparte foto con Senderito

La sorpresa llegó cuando Nickol Sinchi publicó en su cuenta oficial de TikTok una fotografía junto a Senderito, uno de los cantantes más populares del momento en la cumbia peruana. La imagen llamó mucho la atención porque en redes sociales varios fans suelen enfrentar a Son del Duke y La Bella Luz. Sin embargo, la propia artista dejó claro que entre ellos existe respeto.

Además de la fotografía, Nickol decidió acompañar la publicación con un mensaje que rápidamente fue comentado por sus seguidores. Con sus palabras, la artista dejó claro que la música debe servir para unir a los artistas y no para crear rivalidades.

"La música no es para competir, sino para compartir. Un gusto saludarte, Oscar Junior Custodio", escribió la cantante.

Fans reaccionan al mensaje de unión

Tras la publicación, cientos de seguidores reaccionaron en redes sociales. Muchos fans de la cumbia celebraron el encuentro entre los artistas y destacaron el mensaje que dejó la cantante.

Varios comentarios resaltaron que la unión entre agrupaciones es importante para el crecimiento del género. Otros seguidores también resaltaron que la cumbia debe mantenerse unida. Incluso algunos usuarios señalaron que este tipo de publicaciones ayudan a evitar discusiones entre los seguidores de las orquestas.

"Así habla una profesional", comentó uno de los usuarios. "No hay rivalidad, todo debe ser hermandad", escribió otro fan. "Tú lo dijiste es para disfrutar Y SER FELIZ cero HATE", comentó otra seguidora.

El mensaje de la cantante fue muy bien recibido, especialmente entre quienes disfrutan de la música tropical. Actualmente, Son del Duke y La Bella Luz se han convertido en dos de las agrupaciones más escuchadas dentro de la cumbia peruana. Ambos grupos vienen ganando seguidores en distintas partes del país gracias a sus canciones y presentaciones en conciertos y eventos.

En conclusión, la foto entre Nickol Sinchi y Senderito dejó un mensaje claro para los seguidores de la cumbia: no todo debe convertirse en competencia. Con una simple publicación, la cantante de Son del Duke recordó que el verdadero objetivo de la música es compartir con el público.