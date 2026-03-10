Hermanos Yaipén agradecidos con Leslie Shaw por seguir haciendo cumbia: "El ritmo que está de moda"

Hace dos años, Leslie Shaw ha regresado al Perú para sacar nueva música en el género de la cumbia realizando varias colaboraciones musicales con agrupaciones y solistas reconocidos. Entre ellos, fue con Hermanos Yaipén y ahora, agradece que a la 'gringa' que este género musical siga creciendo.

Hermanos Yaipén sobre Leslie Shaw

El programa 'Amor y Fuego' realizaron un recorrido el fin de semana donde se encontraron con Hermanos Yaipén dando un gran concierto del Día de la Mujer. Así mismo, Walther y Javier Yaipén comentaron sentirse felices por el apoyo incondicional del público en cada evento.

"Felices de verdad, agradecer a todo ese público lindo que siempre apoya a Walther y Javier Hermanos Yaipén, apoya a la cumbi peruana. Gracias por siempre seguirnos y escuchar nuestra música con el compromiso de seguir trabajando para todos ustedes", expresó.

Así mismo, fueron consultados por las polémicas que viene rodeando a Leslie Shaw en los últimos meses. Ante esto, Javier Yaipén dio algunas declaraciones agradeciéndole por seguir sacando cumbia y a otros artistas más por ayudar a difundir más este género musical.

"Enviarle un saludo a Leslie, gracias por ahora hacer cumbia, el ritmo que está de moda. Muchísimas gracias a todos los artistas que sigan haciendo más canciones, más cumbia para todo ese público", agregó Javier en la entrevista.

Sobre Hermanos Yaipén

La orquesta cuenta con una delantera musical impresionante que hace gozar a todo el público con sus canciones de cumbia, que han llegado al corazón de los peruanos. Durante más de 25 años, Hermanos Yaipén ha logrado tener un exitoso repertorio musical a través de su trayectoria y gran éxito, siendo liderados por Walter y Javier Yaipén.

Actualmente, está conformado por sus cantantes Jonatan Rojas, José Antonio Orejuela, Álvaro Stoll, Fary Martínez, Ronald Sarmiento y el más reciente vocalista que se integró a esta delantera musical es Luis Manuel Valdiviezo. En el año 2024, el grupo ha lanzado grandes éxitos como "Mix Machito", "Que onda perdida", "Por un webón" con Marlon Arenas y "No se vale".

De esta manera, la agrupación de cumbia siempre ha destacado por sus grandes éxitos musicales en todo el Perú a través de sus más de 25 años de historia. Ahora, Hermanos Yaipén han realizado colaboraciones musicales con varios artistas como Leslie Shaw, a quien les agradece por seguir haciendo más cumbia peruana y hacer este género aún más sonado a nivel nacional e internacional.