Kate Candela respalda a Mirella Paz tras su salida de Son Tentación: "Hablé con ella personalmente"

Kate Candela sorprendió al mostrar su apoyo a Mirella Paz tras su salida de Son Tentación. Incluso reveló que ya conversó con ella en privado sobre la polémica.

Kate Candela rompe su silencio sobre la salida de Mirella Paz de Son Tentación.
Kate Candela rompe su silencio sobre la salida de Mirella Paz de Son Tentación. (Composición Karibeña)
10/03/2026

Kate Candela se pronunció sobre la polémica salida de Mirella Paz de la orquesta Son Tentación y sorprendió al mostrar su apoyo a la cantante. La salsera aseguró que incluso ya habló con ella en privado sobre lo ocurrido, luego de las fuertes declaraciones que Mirella hizo tras contar que se sintió decepcionada por la forma en que se manejó su salida de la agrupación.

Kate Candela sobre la salida de Mirella Paz de Son Tentación

La polémica por la salida de Mirella Paz de la orquesta Son Tentación sigue generando comentarios en el mundo de la salsa. Luego de las fuertes declaraciones de la cantante, quien decidió pronunciarse ahora fue Kate Candela, quien mostró su apoyo y aseguró que incluso ya habló con ella sobre lo ocurrido.

Como se recuerda, Mirella Paz expresó hace poco su malestar por cómo se dieron las cosas tras convertirse en madre. Según contó, esperaba que la situación con la agrupación se manejara de otra manera y dijo sentirse decepcionada.

"Ella ha sido una persona desleal y no me ha dicho desde un comienzo, "Mirella, ¿sabes qué? Hasta aquí cerramos puertas" y no me ha ilusionado todo ese tiempo de mi maternidad, también sabiendo que yo estaba con mi hijo en los brazos y estaba sin nada, sin un sol", afirmó Mirella al hablar de su salida de la orquesta.

El programa "América Hoy" se encontró con Kate Candela durante el fin de semana y le preguntó directamente qué opinaba sobre las declaraciones de Mirella. La reportera del programa quiso saber cómo tomaba la cantante estas palabras y si estaba al tanto del conflicto que se generó. Kate dejó claro que, más allá de los conflictos o las críticas, lo importante es seguir adelante con la carrera musical.

Mirella Paz revela el padre de su hijo hizo méritos para retomar su relación: "No fue por infidelidad"
"(¿Cómo tomas las declaraciones de Mirella Paz?) Realmente a estas alturas de la vida lo único que nos toca es seguir trabajando porque nuestra vida, nuestros sueños no empiezan ni terminan con una persona ni con las palabras que puedan ser mentira o no, simplemente hay que trabajar", comentó la salsera.

@ameg_pe

10.03.26 | Kate Candela apoya a Mirella Paz tras su salida de Son Tentación. Fuente: América Hoy

♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Durante la conversación, la reportera también recordó que Mirella había confesado sentirse traicionada por la situación con la agrupación. Ante esa afirmación, Kate Candela sorprendió al revelar que ya había conversado directamente con Mirella sobre el tema. La cantante explicó que ambas ya hablaron en privado y que prefieren mantener esa conversación entre ellas.

Paula Arias rompe su silencio sobre la salida de Mirella Paz de Son Tentación: "Nunca la retiré"
"(Me imagino que has escuchado el sentir de Mirella, que se sintió traicionada) Sí... Cada quien se encarga de sus temas, yo he hablado con ella personalmente, ya sabe lo que pienso, sabe lo que siento y queda entre nosotros, de ahí el resto es puro show", señaló.

Kate Candela le da su respaldo

La periodista de "América Hoy" quiso ir más allá y preguntó si Kate le había mostrado su apoyo a Mirella en medio de este momento complicado. La cantante no dudó en responder.

"(¿Le diste tu apoyo a Mirella?) Por supuesto", afirmó, la salsera, dejando en claro que respalda a su colega y que prefiere no alimentar más polémicas públicas.

En conclusión, Kate Candela dejó claro que, pese a la polémica por la salida de Mirella Paz de Son Tentación, prefiere no alimentar más conflictos públicos. La salsera aseguró que ya habló con su colega en privado y que le expresó su apoyo en este momento. Mientras tanto, ambas continúan enfocadas en sus carreras musicales, intentando dejar atrás la controversia.

