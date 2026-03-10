Pamela López confirma reunión con Cueva y le pide pasar tiempo con sus hijos: "Te lo suplico por favor"

Pamela López vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras confirmarse su participación en el reality La Granja VIP. Deberá permanecer alejada de sus hijos mientras dura el programa y sorprendió al revelar el pedido que hizo a Christian Cueva, padre de sus menores, durante una reunión junto a sus abogados.

Pide a Christian Cueva que comparta más tiempo con sus hijos

Durante su participación en el programa Mesa Caliente, Pamela López, relató, en una reciente reunión con abogados decidió informarle directamente al Cueva sobre su nuevo proyecto laboral. Aprovechó ese momento para pedirle que se acerque más a sus hijos y que aproveche el tiempo para fortalecer el vínculo con ellos mientras ella se encuentre participando en el reality.

"En la reunión, yo mencioné lo que iba hacer dije 'estoy trabajando, se me viene este proyecto y te pido que más que nunca acércate a tus hijos porque no me van a tener a mí para lidiar sus conflictos de hermanos. Te lo pido, te lo suplico por favor y trata de sanar esas heridas que dejaste'", declaró.

Además, López contó que 'Cuevita' le respondió que su agenda suele ser complicada por su trabajo fuera de Lima, ya que actualmente milita en el club Juan Pablo II y pasa gran parte del tiempo en otra ciudad. A pesar de ello, la influencer aseguró que siempre ha estado dispuesta a que el futbolista comparta con sus hijos cuando lo desee.

"Me dijo si claro, pero entiende mis tiempos son limitados estoy en otra ciudad. Me dijo tu estuviste casada mucho tiempo conmigo sabe como son mis espacios, lo entiendo, pero a penas pises lima antes de hacer cualquier cosa ve a pasar unas horas tu tienes libre...El no ingresa por decisión propia, el no puede acercase a mi. El tiene medidas de restricción conmigo con mis hijos no", expresó.

Pamela López revela quién cuidará a sus hijos durante su ausencia

Además de referirse a su conversación con el futbolista, Pamela López habló sobre el impacto emocional que tendrá su participación en el reality. La influencer explicó que la separación temporal de sus hijos será uno de los aspectos más difíciles de afrontar durante su estadía en el programa.

"Con mis hijos contamos los días, de verdad quiero que lo tomen en serio porque no es show. Todos los días, mis hijos dicen 'faltan tantos días ¿Y no te vamos a volver a ver?'. No mi amor, claro que me van a volver a ver, no es porque me quiera golpear el pecho, pero hoy por hoy soy mamá y soy papá, soy cabeza de hogar, soy quien se encarga de velar sus noches, de sus estudios, alimentación, recreación", declaró.

La influencer también confesó que mantiene un fuerte apego con sus hijos, pues considera que actualmente cumple tanto el rol de madre como de padre dentro del hogar. Por ello, ha tomado algunas medidas para garantizar que los menores estén acompañados durante su ausencia.

"A parte de ser mamá, tengo una dependencia con ellos. (¿Quién te los va a cuidar?) mi mamá está viniendo a Lima en esta semana con mi hija mayor", agregó.

La participación de Pamela López en La Granja VIP marca un nuevo paso en su carrera mediática y un reto personal al separarse temporalmente de sus hijos. Durante este proceso, ha buscado que Christian Cueva fortalezca su relación con los menores, mientras su madre llega desde Trujillo para apoyarla en el cuidado de los niños.