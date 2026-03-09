RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Pamela Franco sorprende mandando consejo a Pamela López: "Podemos pedir ayuda para superar"

09/03/2026

El último fin de semana, Christian Cueva se reunió finalmente con su abogado y la defensa de Pamela López para llegar a un acuerdo de divorcio. Ante esto, Pamela Franco no dudó en comentar sobre esta situación y mandó consejo a la influencer para que busca estabilidad emocional y económica. 

Pamela Franco sobre divorcio de Christian Cueva

El programa 'Amor y Fuego' fue en busca de Pamela Franco tras su concierto para consultarse sobre su opinión del encuentro de Christian Cueva con el abogado de Pamela López para conciliar sobre el divorcio. Ante esto, la cantante fue muy clara que solo es un papel y que no va a cambiar nada, si no paran los ataques. 

"Más que un papel es cómo lo llevemos, porque así firmen un divorcio y la situación sigue así de fea con dimes y diretes, no va a cambiar nada. Es igual a cuando te casas firmas un papel y haces la fiesta, pero dentro de tu casa es un infierno. Yo sé muchas cosas, pero de esa reunión no debo hablar porque no me compete", expresó. 

Manda consejo a Pamela López

En otro momento, la cantante de cumbia también decidió mandar un mensaje a la ex del 'Aladino' sobre superar las cosas que afectan a uno, pero con ayuda. Así mismo, señala que solo se harían daño a sí mismas. 

"Podemos pedir ayuda para superar porque todas las personas llevamos nuestros procesos diferentes, eso hay que aceptar y respetar. Es cuestión de tiempo y voluntad. Nadie hace daño a otras personas, nos hacemos daño a nosotros mismos", señaló. 

Además, revela que una mujer siempre debe buscar tener una estabilidad económica como emocional, y que es lo más primordial porque lo mediático se acabará en cualquier momento y no habrá genera algún ingreso estable. 

"Lo más inteligente que puedes hacer en estos casos, no ella, sino muchas mujeres, una como mujer estar bien, tranquila en todos los aspectos porque esto del mediático cansa a la gente. Un día los va aburrir y no vamos a generar. Hay que buscar una estabilidad emocional como económica permanente", agregó. 

De esta manera, Pamela Franco ha dejado en claro que no quiere dar a conocer lo que sabe, pero sí manda consejo a Pamela López en medio de conciliación con Christian Cueva sobre su divorcio, ya que recientemente se han reunido las defensas legales para poder llegar a un acuerdo. 

