Melissa Paredes celebra su estabilidad con Anthony Aranda: "Nunca había tenido una relación tan larga"

Desde que hicieron pública su relación, Melissa Paredes y Anthony Aranda se convirtieron en una de las parejas más comentadas del espectáculo peruano. Pese a las críticas iniciales, hoy atraviesan una etapa de estabilidad emocional, marcada por la convivencia, la complicidad y una dinámica familiar que incluye a Mía, la hija de Melissa.

Melissa Paredes revela cómo vive su relación con Anthony Aranda

Melissa Paredes aseguró que la solidez de su relación no solo se percibe en redes sociales, sino también en la vida diaria que comparte con Anthony Aranda. La actriz destacó que ambos mantienen una convivencia armoniosa, donde el cariño y la atención constante fortalecen el vínculo.

"Él es superdetallista conmigo. Estamos muy enamorados y eso es lo lindo, que se note. Yo en las redes siempre cuento todo y se ve cómo es él", expresó la actriz para Trome, dejando en claro que no oculta su felicidad ni la manera en la que su pareja se comporta con ella.

Uno de los aspectos que más valora Melissa es la relación que Anthony construyó con su hija Mía, fruto de su pasada relación con el futbolista Rodrigo Cuba. La modelo subrayó que el respeto, el cariño y la dedicación hacia la menor son fundamentales para ella como madre.

"Sí, él sabe que soy su reina. Cuando un hombre está enamorado se nota. Adora a mi hija, la respeta y la quiere. Yo también soy superlinda con él, esos detalles que no se ven son los más importantes", afirmó.

Paredes también habló sobre cómo enfrentan las diferencias propias de cualquier relación. Reconoció que ambos tienen carácter fuerte, pero eso no se traduce en conflictos graves. Por el contrario, el diálogo y los acuerdos les permiten mantener una convivencia tranquila y madura.

"No hemos tenido diferencias, la verdad. Ambos tenemos carácter fuerte, pero llevamos una relación muy tranquila. Si tenemos alguna diferencia, la conversamos, ponemos los puntos sobre la mesa y listo... No es celoso con mi trabajo, pero sí somos celosos dentro de lo normal. Nos cuidamos mucho, tanto a nuestra relación como a nuestro entorno", señaló.

Casi cinco años juntos y una etapa de plenitud

Melissa Paredes también se mostró emocionada al hablar del tiempo que lleva junto a Anthony Aranda. Según reveló, están a punto de cumplir cinco años de relación, una etapa que describe como una constante "luna de miel". Para la actriz, este periodo representa una estabilidad que no había experimentado antes en su vida sentimental.

"Tenemos ya casi cinco años de relación y vivimos en una luna de miel porque nos amamos mucho. Es un montón de tiempo, creo que nunca había tenido una relación tan larga", confesó.

La convivencia fue un factor determinante para fortalecer el vínculo, ya que les permitió conocerse más allá de la etapa inicial del enamoramiento. Melissa recalcó que compartir el día a día consolidó la confianza y reafirmó su decisión de construir un proyecto de vida junto al bailarín.

Asimismo, volvió a enfatizar el rol de Anthony como figura cercana y afectuosa para su hija, un punto que considera innegociable en su vida personal.

"Él adora a Mía y eso es superimportante para mí como mamá. Tener la seguridad de estar con un hombre que ame, respete y valore tanto a mi hija. Si no fuera así, no habría forma de estar juntos", aseguró con firmeza.

Melissa Paredes y Anthony Aranda atraviesan uno de los momentos más sólidos de su relación, respaldados por años de convivencia, respeto mutuo y una dinámica familiar estable. Pese a las críticas iniciales, la pareja se consolidó lejos del conflicto mediático, priorizando el diálogo y la armonía, mientras la actriz destaca el compromiso de Anthony con ella y con su hija.