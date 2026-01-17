Natalie Vértiz y más artistas se lucieron en 'La Casita' de Bad Bunny en su primer concierto de Perú

El artista Bad Bunny llegó al Perú como parte de su gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' en el Estadio Nacional. El pasado viernes 16 de enero se realizó su primer concierto donde muchos artistas de la farándula se hicieron presentes, quien llamó la atención fue Natalie Vértiz quien estuvo presente dentro de 'La Casita'.

Natalie Vértiz en 'La Casita'

La modelo Natalie Vértiz fue una de las artistas de la farándulas que estuvo presente en el primer concierto de Bad Bunny, donde fue una de las elegidas para estar dentro de la popular 'La Casita' del artista internacional. Solo fueron algunas cuantas personas que tuvieron la oportunidad de estar muy cerca del 'conejo malo'.

A través de sus redes, la exreina de belleza señaló haber estar muy emocionada de este hecho y disfrutó el concierto al máximo al lado de su esposo Yaco Eskenazi. Así mismo, contó la gran experiencia que fue estar dentro de 'La Casita'.

"Increíble, sigo en shock. Estábamos con todas mis amigas, nos vieron, nos llevaron a la casita y todo ha sido de Dios", expresó.

Entre las otras artistas que también estuvieron presente en el lugar fueron Vanessa López, ex de Tomate Barraza y maquilladora Miranda Salaverry. Así mismo, muchos influencers más que tuvieron la oportunidad de estar presentes en este primer show en Lima.

Otro de los momentos más relevantes de su concierto, fue que Bad Bunny no tuvo teloneros en Lima y su músico tocó los acordes de "El Cóndor Pasa", llamando mucho la atención de sus seguidores.

El error de Bad Bunny

El paso de Bad Bunny por Sudamérica sigue dando de qué hablar, pero no solo por sus impresionantes puestas en escena o sus éxitos mundiales. Esta vez, el artista puertorriqueño se volvió tendencia en redes sociales tras el insólito error que dejó sorprendidos a los miles de fanáticos peruanos.

El video, que rápidamente se volvió viral, captó el preciso momento en que Benito Martínez Ocasio cometió el error, desatando una ola de reacciones que fueron desde risas hasta la indignación de algunos seguidores locales. En medio de la euforia de su presentación en Lima, el artista confundió a Perú con Chile.

De esta manera, Bad Bunny ha llamado la atención en su primer concierto en el Perú por muchas cosas, pero quienes disfrutaron finalmente fueron los seguidores. Como la modelo Natalie Vértiz que fue una de las elegidas para formar parte de un grupo de seleccionados para estar en 'La Casita'.