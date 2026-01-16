Pamela López arremete contra abogada de Cueva tras decir que envió a sus hijos en taxi: "Mentirosa"

En una entrevista, la abogada de Christian Cueva reveló que Pamela López tenía varias quejas del colegio de sus hijos como la falta de pago de sus pensiones y algunas actitudes que llamaban la atención como enviar a los niños solos en un taxi. Ante esto, la influencer no se quedó callada y respondió con todo.

Pamela López explica que taxi es su chofer

Por medio del podcast 'ChimiChurri', Pamela López decidió responder a las recientes acusaciones de la abogada de Christian Cueva. Ya que señala que varias cosa que dijo no serían ciertas o que en su momento aclaró con el colegio.

"Ellos (el colegio) conocen una movilidad de mis hijos que yo contraté, sin embargo ha habido pocas oportunidades donde se nos ha hecho tarde, que nos levantamos a las 5 am que eso el padre no sabe, le ha dejado la movilidad. Entonces ¿Qué hecho? llamar a nuestro chofer de confianza de la familia, él conoce a mis hijos, mis hijos a él", dijo.

Llama mentirosa a abogada

Cansada de todo lo sucedido, la influencer resalta que incluso esta persona de confianza lo conoció por su amiga Ivana Yturbe y que explicó todo al colegio, pero que eso no mostró la abogada del padre de sus hijos. Por ello, empieza a señalarla como mentirosa por querer dejarla como mala madre ante los medios.

"Yo lo conozco a él (chofer) mediante Ivana Yturbe hace muchos años. Cuando yo recibo este correo, yo respondo, eso no muestra la abogada. Esta mujercita en su afán una vez más de tantas veces, ha mentido porque es una gran mentirosa y trata de poner en tela de juicio mi maternidad, que mejor se vaya a preocuparse de su patrocinado", comentó.

Recordemos que la abogada también señaló que la popular 'KittyPam' no estaría al día con los pagos del colegio de los niños, y que no podrían ser matriculados hasta que se salden. Como lo reveló, el pago de la pensión forma parte de los 12 mil soles que Christian Cueva envía mensualmente a sus niños y la madre está a cargo de realizar los pagos.

De esta manera, Pamela López no ha esclarecido sobre lo sucedido con las pensiones de los niños, pero sí sobre el taxi afirmando que era un chofer de confianza que conoce hace muchos años. Por ello, la 'KittyPam' no dudó en arremeter contra la abogada de Christian Cueva.