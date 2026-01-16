RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Youna pediría la tenencia de su hija con Samahara Lobatón tras agresión de Bryan? Esto dijo Melissa Klug

Tras la complicada situación de Samahara Lobatón con Bryan Torres, Melissa Klug fue consultada sobre el rumor de que Youna pediría la tenencia de su nieta mayor.

Melissa Klug revela si Youna pediría tenencia de su hija con Samahara
16/01/2026

Si bien Youna y Samahara Lobatón no tuvieron una buena relación como pareja o como padres, últimamente estarían en buenos términos. Aunque tras la revelación de la agresión de Bryan Torres hacia la influencer, se habló de que el joven pediría la tenencia de su hija y esto contó Melissa Klug sobre el tema. 

Melissa Klug habla de Youna

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Melissa Klug reveló la situación complicada en que está Samahara Lobatón con su agresor Bryan Torres y como su hija no quiere denunciar al salsero. 

Durante la conversación, los conductores de televisión le preguntaron sobre la actitud de Youna en esta situación. La empresaria reveló que se comunica con el padre de su nieta mayor para que ambos puedan comunicarse, pero que actualmente no pediría la tenencia de la niña porque está luchando contra el cáncer. 

"¿Crees que Youna pida la tenencia?", le preguntaron, y respondió: "Youna está en una situación complicada, está internado luchando por su vida".

¿Qué publicó el ex de Samahara?

Además, el peruano que actualmente reside en Estados Unidos luchando contra la leucemia, realizó una publicación en sus redes con una foto de su hija, donde añadió la canción 'Tu guardián' de Víctor Muñoz con la siguiente letra.

"No quiero verte sufrir más. Porque tú eres lo que yo más quiero. Tú eres mi luna, mi sol, mi cielo. No mires para atrás por favor, mira pa' lante mi vida. Yo soy tu paz, tu alegría. Yo soy tu luz, tu guardián", comentó. 

¿Qué pasó con Youna?

Antes de Navidad de 2025, Youna fue diagnosticado con leucemia y días después lo informó en sus redes sociales. La expareja de Samahara Lobatón reapareció después de varios días para revelar que pasó por días muy dolorosos tras una intervención que terminó con una presunta negligencia médica. 

Después, el ex de Samahara Lobatón afirmó que ya estará en su casa luego de pasar por días muy complicados y que seguirá con su tratamiento. El artista señaló sentirse mucho mejor y aliviado por ya regresar a su hogar. 

De esta manera, Youna se encuentra enfrentando una situación muy complicada con su salud en Estados Unidos y se encuentra en comunicación con Melissa Klug para hablar con su hija. Así mismo, la empresaria reveló que el padre de su nieta mayor no buscaría tener la tenencia por su delicado salud, pero está al tano de que la pequeña este cuidada en medio de todo el problema que tiene Samahara Lobatón. 

