'Clavito' le encantaría grabar una canción con Christian Cueva: "Es un apasionado de la música"

Hace unos días, Christian Cueva ha lanzado su nuevo tema inédito al lado de Pamela Franco y se convirtió en un rotundo éxito. Es así como ahora, el artista Robert Muñoz 'Clavito' reveló que desea realizar una colaboración musical con el futbolista elogiando su pasión por la música.

'Clavito' quiere grabar con el 'Aladino'

El artista Robert Muñoz realizó una entrevista con el medio 'El Trome', dónde reveló sus deseos de realizar una nueva canción al lado del nuevo talento de la cumbia peruana, Christian Cueva. Es así como señaló que la música está disfrutar y compartir, deseándole lo mejor al futbolista peruano tras ingresar a la mundo musical.

"Creo que el mundo de la música es para disfrutar y compartirlo. Él (Cueva) siempre ha amado la música, así que hay que dejarlo que incursione y le deseo muchos éxitos en lo que haga", expresó el artista ante el medio.

En otro momento, señaló que le gustaría realizar un sencillo con el popular 'Aladino', debido a su pasión por la música que ha cautivado al público. Además, cree que una colaboración entre ambos daría mucho que hablar dentro de la cumbia.

"Me encantaría porque es un apasionado de la música y la vive. Las puertas de mi estudio están abiertas para hacer un 'feat' con Cuevita. Estoy seguro de que daría mucho que hablar", señaló.

Lo nuevo de Pamela Franco con Christian Cueva

Pamela Franco y Christian Cueva llegaron a la cabina de Radio Karibeña para presentar en exclusiva su nuevo tema "El Perro del Hortelano", este martes 23 de diciembre en el programa 'Ke Rica Mañana'. La dupla sorprendió a todos con una canción que promete ser el hit de fin de año y el verano 2026.

Entre risas y buena energía, Pamela y Cueva pusieron a sonar por primera vez el tema completo y hasta se animaron a cantarlo en vivo. En plena transmisión, se escuchó parte del pegajoso coro que ya empieza a sonar fuerte entre los oyentes. La cumbiambera aseguró que el tema está hecho para prender las fiestas y está disponible en su canal de YouTube.

De esta manera, Christian Cueva como nuevo artista de la cumbia peruana ha causado una gran conmoción que ha encantado al público con su nueva canción con Pamela Franco. Así mismo, Robert Muñoz 'Clavito' afirmó sentirse muy entusiasmado de poder grabar un nuevo tema musical al lado del pelotero.