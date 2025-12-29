¡Con profundo dolor! Familiares y amigos cercanos le dan el último adiós a Dennys Quevedo

La partida repentina de Dennys Quevedo de Zafiro Sensual ha causado un gran dolor entre sus seguidores, amigos y familiares. Ahora, todos se han reunido en su hogar en Piura para darle el último adiós.

Se despiden de Dennys Quevedo

Desde el 27 de diciembre, la cumbia peruana se encuentra de luto luego de que se confirmara el deceso del compositor Dennys Quevedo. Hoy, varios seguidores se han reunido en el hogar del artista para despedirse en Piura. Familiares y amigos cercanos llegaron hasta el lugar para decirle adiós.

Una gran pena embarga el lugar, de quienes lo conocieron en persona y a través de sus canciones que sonaron en todo el Perú a través de Zafiro Sensual. Sin duda, el compositor conocido como 'La Pluma Dorada' había conquistado el corazón de muchos.

Después de dos días de velatorio, hoy lunes 29 de diciembre se llevó a cabo el traslado de los restos de Dennys Quevedo a la misa en el Camposanto Parque del Recuerdo en Castilla y al medio día, fue la sepultura del compositor.

Sobre el fallecimiento del líder de Zafiro Sensual

El artista es líder de la agrupación Zafiro Sensual, que en los últimos años ha lanzado grandes éxitos musicales compuestos por él, siendo apodado como 'La Pluma Dorada'. El grupo compartió un comunicado anunciando su partida con sensible mensaje a través de sus redes sociales.

Con gran dolor anunciamos que nuestro guía y maestro, Dennys Alexander Quevedo Godos, ha partido a la eternidad para dirigir la orquesta celestial. Más que el dueño de Zafiro Sensual, fue un mentor, un amigo y un incansable luchador por la cultura... Su esencia se queda grabada en cada una de nuestras melodías. Su legado resonará eternamente en cada nota", expresaron en un comunicado.

El padre de Dennys Quevedo reveló ante los medios que la partida del reconocido artista pasó de un momento a otro cuando se encontraba en su hogar descansando junto a su esposa. El compositor no se sentía muy bien y decidió bajar del segundo piso al primero, pero no tuvo respuesta de sus piernas causando su caída, quien después le faltaba el aire, pero al llegar al hospital era demasiado tarde.

De esta manera, el líder de Zafiro Sensual ha conmocionado con su partida tan repentina con éxitos que aún tenía pendiente. Así mismo, hoy se llevó la sepultura del artista Dennys Quevedo, quien fue acompañado por sus seres queridos y seguidores.