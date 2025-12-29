Estrella Torres revela como se siente tras sus primeros dos meses en 'Son del Duke': "Es otra vibra"

Hace algunos meses, Estrella Torres sorprendió al anunciar un giro en su carrera al sumarse a Son del Duke. Tras semanas de presentaciones, su incorporación se consolidó en los escenarios y despertó interés sobre esta nueva etapa, que la propia cantante decidió comentar al romper su silencio y compartir cómo se siente en la orquesta.

Estrella Torres y su adaptación a Son del Duke

Durante su reciente aparición en el programa "El Reventonazo de la Chola", Estrella Torres se presentó junto a Son del Duke y fue consultada sobre cómo han sido sus primeros meses dentro de la agrupación. Lejos de mostrarse nerviosa o distante, la cantante expresó su entusiasmo y resaltó el ambiente que ha encontrado en esta nueva etapa profesional.

"Dos meses la verdad que estoy contenta con esta nueva familia. Es otra vibra que nosotros la entendemos y el público también lo entiende muchísimo cuando cantamos 'El Cevichito' y todas las canciones de Son del Duke", comentó en vivo, dejando en claro que la conexión con los asistentes ha sido inmediata.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Estrella se animó a interpretar el tema "Quítame ese hombre", canción incluida en el conocido "Mix Bandido" de la orquesta. Ahora, el tema cuenta con su voz y una nueva interpretación que no tardó en viralizarse en redes sociales.

Los videos de esa presentación acumularon miles de reproducciones y comentarios, donde los seguidores destacaron su desenvolvimiento y la potencia vocal que aporta al grupo.

Una etapa con fecha de cierre y planes familiares

A pesar del buen momento que vive con la orquesta, Estrella Torres sorprendió al confesar que su permanencia en Son del Duke no será indefinida. En una entrevista posterior, la cantante fue sincera al explicar que su paso por la agrupación corresponde a una etapa temporal, ya que tiene planes personales que considera prioritarios.

Han pasado más de dos años desde que la artista contrajo matrimonio con Kevin Salas en una recordada boda, y ahora ambos se encuentran enfocados en formar una familia. Según reveló, el deseo de convertirse en madre es un proyecto que no piensa postergar.

"No voy a estar mucho tiempo porque tenemos muchos proyectos, muy aparte de la música, proyectos personales y familiares. Yo ya no estoy jovencita, se me pasa el tren y tengo que encargar a mi bebé, que va a ser dentro de poquito que sí o sí. Yo lo he prometido a mi familia también, a mi esposo, a mi suegros, a mi mamá, así que ya se viene el bebé... prontito", dijo la cantante, dejando sin palabras a más de uno.

Sus declaraciones evidencian que, aunque la música sigue siendo una parte esencial de su vida, Estrella busca equilibrio entre su carrera artística y sus aspiraciones personales.

La llegada de Estrella Torres a Son del Duke marca una nueva etapa en su carrera, con buena recepción del público y una conexión renovada con la cumbia. Al mismo tiempo, la cantante afronta decisiones personales clave, dejando claro que busca equilibrar el éxito profesional con su deseo de formar una familia, incluso si eso implica cerrar ciclos.