Ana Claudia Urbina fue presentada como nueva integrante de Son del Duke: "2026 se viene con fuerza"

Una sorpresa musical marcó el fin de año en Chiclayo. Son del Duke anunció en concierto la incorporación de Ana Claudia Urbina como su nueva voz femenina, noticia que destacó por darse en Navidad y por su vínculo con Ana Lucía Urbina, de Corazón Serrano. El debut, el 25 de diciembre, dio inicio a una nueva etapa artística en la cumbia peruana.

Ana Claudia Urbina debuta como cantante oficial de Son del Duke

El debut de Ana Claudia Urbina ocurrió durante un concierto en la Explanada Villa Príncipe de Chiclayo. La cantante sorprendió al público al subir al escenario e interpretar el mix 'Acábame', lo que desató aplausos y muestras de respaldo de los asistentes.

Sobre el escenario, las actuales voces de Son del Duke, Thamara Gómez, Estrella Torres y Nickol Sinchi, le dieron una cálida bienvenida, sellando simbólicamente su incorporación al grupo. Este gesto reforzó la imagen de unidad y compañerismo dentro de la orquesta, que apuesta por consolidarse con una propuesta renovada dentro de la cumbia peruana.

Ana Claudia llega a Son del Duke tras su salida de la agrupación Puro Sentimiento, decisión que representa un giro importante en su carrera artística. Con este nuevo proyecto, la cantante asume un reto mayor y busca consolidar su identidad musical dentro de una orquesta con creciente presencia en el norte del país.

Tras su debut, la artista utilizó sus redes sociales para compartir su emoción por esta nueva etapa. Junto a una imagen del ramo de flores que recibió tras su presentación, escribió:

"Gracias por tanta linda bienvenida, Son del Duke. Feliz de ser parte de esta hermosa agrupación. Ahora sí, con todo. 2026 se viene con fuerza". El mensaje fue celebrado por sus seguidores, quienes le desearon éxito en este nuevo camino.

Ana Lucía Urbina acompaña y respalda a su hermana en su debut

Uno de los momentos más comentados fue la presencia de Ana Lucía Urbina entre el público. La cantante de Corazón Serrano asistió para acompañar a su hermana gemela y fue captada con un ramo de flores, grabando el instante en que Ana Claudia fue presentada como nueva voz de Son del Duke.

La aparición de Ana Lucía no pasó desapercibida y fue interpretada por los asistentes y seguidores como una clara muestra del fuerte lazo que une a ambas artistas. En diversas entrevistas, las gemelas han resaltado la cercanía que mantienen, así como el apoyo constante que se brindan en cada etapa de sus carreras musicales.

La llegada de Ana Claudia Urbina a Son del Duke marca un nuevo impulso para la agrupación y un paso clave en su carrera. Su debut, el respaldo del grupo y el apoyo de su hermana Ana Lucía hicieron de la noche un momento emotivo. Con este reto, la cantante busca consolidarse en la cumbia peruana, mientras la orquesta apunta a un 2026 con fuerza.