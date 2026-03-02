Precio del DÓLAR HOY, lunes 2 de marzo: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio del dólar en el Perú inicia la semana mostrando un comportamiento estable y sin sobresaltos en el mercado cambiario. La divisa estadounidense continúa moviéndose dentro de un rango cercano, lo que transmite tranquilidad a importadores, empresas y ciudadanos que realizan operaciones en moneda extranjera.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este lunes 2 de marzo, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica en S/ 3.350 para la compra y S/ 3.361 para la venta. Estos valores se mantienen en línea con los registrados durante el fin de semana y los últimos días de febrero.

En comparación con jornadas recientes, el tipo de cambio ha permanecido en un rango bastante similar, sin presentar variaciones bruscas. Por ejemplo, entre el 26 y el 28 de febrero, la moneda estadounidense se movió alrededor de los S/ 3.35 y S/ 3.36, reflejando una tendencia de estabilidad cambiaria en el mercado nacional.

Este comportamiento confirma que no existe una presión fuerte ni al alza ni a la baja sobre el dólar en el Perú. La divisa se ha mantenido con ligeras fluctuaciones diarias, pero dentro de un margen controlado que no genera alarma en el sistema financiero ni en las actividades comerciales.

Precio del dólar del 1 al 2 de marzo. (SUNAT)

A nivel nacional, el mercado cambiario sigue mostrando orden y previsibilidad, lo que favorece la planificación económica de empresas y familias. La estabilidad del tipo de cambio permite que pagos en dólares, importaciones y contratos internacionales se realicen con mayor seguridad y menor riesgo financiero.

Además, la cautela de los inversionistas y agentes económicos ha contribuido a evitar movimientos especulativos. Este escenario mantiene al sol peruano relativamente firme frente al dólar, incluso en un contexto de noticias políticas y ajustes en el panorama interno.

En el plano internacional, el dólar global continúa influenciado por decisiones de política monetaria en Estados Unidos y el comportamiento de los mercados externos. Sin embargo, no se han registrado shocks económicos fuertes que impacten de manera directa el tipo de cambio en el Perú, lo que ayuda a sostener su estabilidad.

Otro elemento clave es que el spread cambiario se mantiene reducido, es decir, la diferencia entre el precio de compra y venta sigue siendo moderada. Este detalle beneficia a los consumidores y empresas, ya que reduce el impacto en costos de productos importados y transacciones en moneda extranjera.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 2 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En síntesis, el dólar en el Perú continúa mostrando una tendencia estable y controlada al inicio de marzo. Mientras no existan factores externos o internos de alto impacto, el tipo de cambio seguiría moviéndose dentro de un rango cercano y predecible para la economía nacional.