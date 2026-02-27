RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Precio del DÓLAR HOY, viernes 27 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

La divisa continúa dentro de un rango tranquilo en el mercado cambiario nacional. Esta estabilidad se repite desde finales de enero y genera mayor previsibilidad económica.

Precio del dólar hoy, 27 de febrero.
Precio del dólar hoy, 27 de febrero. (Composición Karibeña)
27/02/2026

El tipo de cambio del dólar en el Perú continúa mostrando un comportamiento tranquilo en el mercado cambiario, sin movimientos bruscos en los últimos días. Este escenario se mantiene en línea con la tendencia de estabilidad que se viene observando desde finales de enero, lo que genera previsibilidad para empresas y familias.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar para el viernes 27 de febrero se ubica en S/ 3.353 para la compra y S/ 3.360 para la venta. Estos valores sirven como referencia oficial para operaciones tributarias y contables en el país.

Este resultado confirma que la divisa se sigue moviendo dentro de un rango estrecho, sin saltos fuertes en su cotización diaria. En las últimas semanas, el dólar ha fluctuado solo por centavos, lo que refleja un mercado cambiario ordenado y sin sobresaltos relevantes.

Si se observa el comportamiento general desde fines de enero, se aprecia que el tipo de cambio ha oscilado mayormente entre los S/ 3.34 y S/ 3.36. Esta estabilidad indica que no existe una presión significativa ni al alza ni a la baja en el valor del billete verde.

Además, la cercanía entre los precios de compra y venta evidencia que el spread cambiario se mantiene controlado. Esto es importante porque reduce el impacto en importaciones, pagos en dólares y transacciones comerciales vinculadas a la divisa extranjera.

Precio del dólar del 1 al 27 de febrero. (SUNAT)
Precio del dólar del 1 al 27 de febrero. (SUNAT)

En el contexto nacional, la estabilidad del dólar también se relaciona con un entorno económico que, pese a los movimientos políticos recientes, no ha generado pánico en el mercado financiero. Los inversionistas y agentes económicos continúan operando con cautela, pero sin reacciones abruptas.

A nivel internacional, el comportamiento del dólar frente a monedas emergentes también ha sido moderado, lo que contribuye a que el sol peruano no sufra presiones excesivas. Este equilibrio externo favorece que el tipo de cambio se mantenga relativamente estable en el corto plazo.

Otro factor clave es que la demanda de dólares por parte de empresas y ciudadanos se ha mantenido estable, sin picos inesperados. Esto evita que se generen subidas repentinas en el precio de la moneda estadounidense dentro del mercado local.

En términos prácticos, un dólar estable beneficia la planificación financiera de negocios, importadores y personas que realizan pagos en moneda extranjera. También permite mayor previsión en contratos, créditos y operaciones comerciales vinculadas al tipo de cambio.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 27 de febrero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y sacarle mejor provecho a tu dinero.

También se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

En conclusión, el precio del dólar en Perú para el 27 de febrero se mantiene dentro de una línea de estabilidad que ya se viene repitiendo durante varias semanas. Todo apunta a un mercado cambiario calmado, con variaciones mínimas y sin señales de volatilidad fuerte en el corto plazo.

