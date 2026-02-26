Precio del DÓLAR HOY, jueves 26 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio del dólar en el Perú continúa mostrando un comportamiento estable este jueves 26 de febrero. Este escenario viene siendo observado por analistas y ciudadanos que siguen de cerca la evolución diaria de la moneda extranjera.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar para el jueves 26 de febrero se ubica en 3.353 soles para la compra y 3.363 soles para la venta. Esta cifra sirve como referencia oficial para operaciones tributarias y registros contables en el país.

La cotización oficial muestra que la moneda estadounidense continúa dentro de un rango previsible, sin cambios bruscos en comparación con días anteriores. Este comportamiento confirma una tendencia de estabilidad que se ha venido consolidando desde finales de enero.

Al revisar la evolución de las últimas semanas, se observa que el dólar ha mantenido una tendencia relativamente estable, moviéndose dentro de un rango acotado sin saltos bruscos. Desde fines de enero, los valores han oscilado ligeramente alrededor de los 3.34 y 3.36 soles.

Durante los primeros días de febrero, la moneda estadounidense registró pequeñas variaciones, pero sin generar alertas en el sistema financiero. Incluso en jornadas recientes, los cambios han sido mínimos, lo que refleja un mercado cambiario con bajo nivel de volatilidad.

Precio del dólar del 1 al 26 de febrero. (SUNAT)

Este escenario responde, en parte, a un equilibrio entre la oferta y demanda de dólares en el mercado local. Asimismo, la estabilidad del sol frente al dólar suele estar vinculada a factores como expectativas económicas, inversión y decisiones de política monetaria.

Otro punto clave es que la cotización de la SUNAT no siempre coincide con la que ofrecen los bancos o las casas de cambio. Sin embargo, se mantiene como la referencia oficial diaria utilizada para trámites tributarios, registros contables y operaciones administrativas en el Perú.

En el contexto nacional, la reciente coyuntura política ha sido seguida de cerca por los mercados, aunque hasta ahora no se han observado impactos bruscos en el tipo de cambio. Esto sugiere que el mercado cambiario se mantiene resiliente frente a eventos internos.

A nivel internacional, la estabilidad del dólar también responde a un entorno global moderado. No se han registrado shocks financieros significativos que presionen fuertemente las monedas emergentes como el sol peruano.

Especialistas señalan que cuando el dólar se mueve en rangos estrechos por varias semanas, se genera mayor previsibilidad para importadores, exportadores y ciudadanos que realizan transacciones en moneda extranjera. Un dólar estable permite planificar mejor gastos, inversiones y transacciones en moneda extranjera.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 26 de febrero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía está estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el precio del dólar en el Perú para el 26 de febrero confirma una tendencia de estabilidad sostenida en las últimas semanas. Este comportamiento moderado brinda un escenario de mayor previsibilidad económica en el corto plazo.