Rodrigo González comunica que Marisel Linares fue separada de Willax por caso Lizeth Marzano

Hace unos días, se reveló que el carro que atropelló a la deportista Lizeth Marzano estaba bajo el nombre de Marisela Linares. Ahora, han salido nuevas imágenes donde se muestra como la periodista estuvo horas después del accidente junto a otras personas y el chófer. Por ello, su canal decidió retirarla y la información fue dada por el conductor Rodrigo González.

Periodista Marisela Linares saca de Willax

Al inicio del programa 'Amor y Fuego', el conductor Rodrigo González comunicó que la periodista Marisela Linares que conducía el programa noticiero de las mañana, fue retirada del canal por su comportamiento tras el atropello a la deportista Lizeth Marzano por Adrián Villar, hijo de su pareja.

"Hoy empezamos haciendo un comunicado a toda nuestra teleaudiencia y es decirles que la periodista Marisel Linares ha sido separada de Willax Televisión", expresó.

Así mismo, señaló que el canal sigue firme con su compromiso con tu público y esperan la justicia para joven deportista que falleció el pasado 20 de febrero de 2026 en San Isidro.

"Marisel Linares no pertenece más a la familia de Willax y con esto nuestro compromiso de siempre, que es encontrar la justicia para la verdadera víctima, que es Lizeth Marzano", dijo.

Abogada Sacieta advierte a Marisel

Durante su participación en el programa "América Hoy", Rosario Sasieta habló sin rodeos sobre lo que podría pasar legalmente con la periodista Marisel Linares tras el video junto a su hijastro Adrián Villar, quien atropelló a la fallecida deportista Lizeth Marzano. La abogada explicó que si la periodista no acude a las citaciones podría interpretarse como una obstrucción a la justicia.

"(¿Qué le espera a Marisel?) Bueno, mínimo 5 años por obstrucción a la justicia", señaló Sasieta, dejando claro que el panorama no sería nada sencillo si no colabora con las autoridades.

Además, la especialista indicó que el hecho de que Linares aparezca en imágenes junto a Adrián Villar, cuatro horas después del accidente, podría reforzar la hipótesis de que sabía lo que había ocurrido desde un inicio. Por eso, insistió en que lo mejor sería declarar y esclarecer los hechos cuanto antes.

De esta manera, la periodista Marisel Linares se encuentra en medio de la polémica tras ser aún la propietaria del auto que atropelló a la deportista Lizeth Marzano a manos de Adrián Villar. Además, fue captada horas después con el conductor y su pareja del accidente, ocasionando así que Willax la retire de su canal.