Revelan dosaje etílico de Laura Spoya: Según especialista habría estado ebria durante el accidente

Hace unos días, Laura Spoya fue protagonista de un fuerte accidente tras chocar su auto contra un muro en Surco. Días después se ha revelado el resultado del dosaje etílico que tuvo la modelo horas después de lo sucedido y ahora, un especialista ha aclarado que la artista sí habría estado en presunto estado de ebriedad.

¿Cuánto salió el dosaje etílico de Laura Spoya?

El programa 'Amor y Fuego' presentó el documento oficial donde se muestra el resultado del dosaje etílico que se realizó la modelo Laura Spoya tras el accidente que tuvo. Los conductores de televisión leyeron el documento donde se señala que el accidente se habría producido a las 04:20 a.m. aproximadamente y la extracción de sangre para los exámenes se realizaron a las 06:35 a.m.

Los resultados arrojaron que la conductora resultó con 0.20 de alcohol en la sangre por litro, pero esto ha sido cuestionado debido a que el examen fue realizado no dos horas después del accidente, sino tres horas. Ya que una cámara de seguridad de la zona registraron que el choque ocurrió a las 03:35 a.m., ampliando más las horas.

¿Qué dijo el especialista?

Para poder conocer exactamente la cantidad de alcohol que tenía Laura Spoya en la sangre durante el accidente, el programa de espectáculos contactó a un especialista criminalística donde mostró un método para realizar este cálculo según el resultado que se arrojó.

"Basado al cálculo técnico de regresión de Widmark, si el accidente fue a las 03:35 a.m. y el dosaje se le practica a las 06:35 am, donde arroja 0.20. Entonces cuando se hace la regresión sería 0.20 más 0.15 por 3 igual nos arrojaría 0.65 g/l", expresó.

Es así como según este cálculo, la ex de Brian Rullan sí habría pasado del límite permitido del alcohol para poder estar manejando en aquella madrugada después de una fiesta. Así mismo, esto agregó el especialista.

"¿Qué quiere decir eso? Que tendríamos un mínimo de 0.50 y un máximo de 0.80, o sea, que estaría ebria (...). En otras palabras, desde el punto de vista de la ciencia forense, la han ayudado", agregó.

De esta manera, el especialista criminalística señaló que según el cálculo de regresión tras el resultado de Laura Spoya en el dosaje etílico, la modelo sí habría tenido alcohol más de lo permitido para manejar su auto aquella noche del accidente y que habría recibido ayuda en el centro médico donde se atendió.