Magaly Medina defiende su cirugía facial: "Desde que era feíta soy coqueta y no pido permiso a nadie"

Luego de las diversas reacciones que generó su reciente intervención estética, Magaly Medica respondió con firmeza a sus detractores. Fiel a su estilo, 'La Urraca' dejó claro que no le importan las críticas y que su decisión de operarse responde a un deseo personal de cuidar su imagen.

Magaly sin filtros ante las críticas

En la última edición de su programa, Magaly Medina rompió su silencio tras su paso por el quirófano en Argentina. La conductora de televisión explicó por qué decidió operarse en el extranjero y defendió su derecho a mejorar su imagen.

Magaly Medina criticó la "hipocresía" de quienes ocultan sus arreglos tras su reciente intervención estética. La 'Urraca' fue contundente al afirmar que no necesita la aprobación de terceros, debido a que considera que su imagen es su mayor inversión y que las críticas sobre su apariencia no le afectan.

"Desde que era feíta he sido coqueta. A mí nadie me va a decir nada porque, además, yo no pido permiso. En los años que tengo, no le he pedido permiso a nadie para hacer lo que me da la regalada gana", sentenció la periodista.

Asimismo, la conductora de televisión subrayó que la operación no fue gratuita. "No ha sido canje, me ha costado", aseguró Magaly Medina, quien fue operada por el cirujano argentino Andrés Freschi.

Un mensaje de advertencia a sus seguidores

Magaly Medina reveló que para someterse al procedimiento conocido como 'Deep Plane' decidió viajar a Buenos Aires y atenderse con un especialista de primer nivel. La conductora precisó que, aunque en Perú varios médicos aseguran dominar esta técnica, optó por ponerse en manos de un cirujano al que calificó como un verdadero "artista".

La periodista detalló que su médico solo opera a tres personas por semana, dedicándole el tiempo necesario a cada paciente para lograr resultados naturales. Magaly Medina aprovechó para lanzar una advertencia a quienes consideran someterse a una intervención estética, y pidió a la audiencia investigar a fondo antes de elegir un cirujano.

"No tienen que seguir como borreguitos el consejo de otras personas que a veces aconsejan porque les están haciendo las cosas gratis y no lo hacen con responsabilidad", sentenció 'La Urraca'.

Satisfecha y visiblemente feliz con los resultados, Magaly Medina dejó en claro que seguirá priorizando su cuidado personal por encima de cualquier comentario malintencionado. En esa línea, 'La 'Urraca' decidió compartir cada etapa del proceso en sus redes sociales, con el objetivo de mantener informada a su audiencia sobre el procedimiento.

En resumen, Magaly Medina defendió la intervención estética facial a la que se sometió y dejó en claro que continuará restando importancia a los comentarios negativos sobre su apariencia. La periodista busca que su experiencia sirva de referencia para que sus seguidores prioricen la especialización y trayectoria médica por encima de cualquier oferta por canje.