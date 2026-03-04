RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡SE LEYÓ LA RESOLUCIÓN!

Adrián Villar fue condenado a 9 meses de prisión preventiva por la muerte de Lizeth Marzano

El joven enfrenta una investigación por los presuntos delitos de homicidio culposo y omisión de auxilio. La disposición judicial se mantendrá vigente hasta el 25 de noviembre.

Noche decisiva para Adrián Villar
04/03/2026

Este miércoles a las 9 de la noche, el Poder Judicial dio a conocer la resolución que determinaría si Adrián Alonso Villar Chirinos afrontará la investigación desde prisión o si seguirá el proceso en libertad. Tras varios minutos de expectativa en la sala, el juez finalmente indicó que

Adrián Villar irá a prisión

El juez acogió el pedido del Ministerio Público y dictó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar, al considerar que existen elementos suficientes para continuar la investigación con el acusado recluido mientras avanzan las diligencias del caso.

"Declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva contra el ciudadano Adrián Villar Chirinos contra el presunto delito de la vida y el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo, omisión de socorro en agravio que en vida fuera Lizeth Katherine Marzano. Imponer la medida preventiva contra Adrián (...) por el plazo de 9 meses. Vencerá el 25 de noviembre del 2026", leyó el juez.

Recordemos que Adrián Villar enfrenta una investigación por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y abandono del lugar del accidente, en perjuicio de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera. Con esta medida ya dictada, el procesado será conducido a la carceleta del Poder Judicial, donde permanecerá hasta que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determine el establecimiento penitenciario en el que deberá cumplir la prisión preventiva.

De acuerdo con lo señalado en la audiencia, el juzgado concluyó que hay graves y sólidos elementos de convicción que vincularían al investigado con los hechos materia de investigación. Además, se consideró que existe peligro procesal —ya sea por riesgo de fuga o de obstaculización de las diligencias—, argumentos que sustentaron la decisión de imponerle la medida de prisión preventiva.

Adrián Villar tuvo audiencia por el caso Marzano.
Adrián Villar tuvo audiencia por el caso Marzano.

¿Qué dijo Adrián Villar previo a su prisión preventiva?

Previo a que se haga pública esta decisión, Adrián Villar tomó la palabra y volvió a pedir perdón a los familiares de Lizeth Marzano.

"Lo único que tengo que decir es perdón a la familia y a todas las personas que aman a Lizeth, estoy completamente consciente de los sucedido y las consecuencias. Estoy profundamente arrepentido de haberle causado tanto dolor a una familia y por eso acepto mi responsabilidad, estoy aquí para asumir todo lo que tenga que asumir, perdón", señaló en su audiencia.

En resumen, el abogado César Nakasaki anunció que apelarán la resolución judicial, luego de que el magistrado acogiera el requerimiento del Ministerio Público y ordenara nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar. Hasta el momento no se ha establecido a qué cárcel irá el joven de 21 años, después que se dictaminó que estará encerrado mientras continúan las investigaciones por la muerte de Lizeth Marzano.

Temas relacionados Adrián Villar Caso Marzano Lizeth Marzano Marisel Linares prisión preventiva

Karibeña