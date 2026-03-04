Carlos Alcántara es 'ampayado' besándose con una mujer tras terminar su matrimonio

El corazón de Carlos Alcántara vuelve a estar en el centro del huracán mediático. El querido protagonista de Asu Mare, uno de los rostros más emblemáticos del cine peruano, ha dejado de lado por un momento la pantalla grande para convertirse en protagonista... ¡pero de la farándula!

¡Fue ampayado besándose con una misteriosa mujer!

El programa Magaly TV: La Firme encendió la polémica al difundir imágenes en las que Carlos Alcántare aparece en actitudes bastante cariñosas con dos mujeres diferentes. Las escenas no tardaron en desatar todo tipo de comentarios y especulaciones sobre la actual situación sentimental del popular "Cachín".

En las imágenes difundidas por el programa de la "Urraca" se observa al protagonista de la exitosa saga ¡Asu Mare! en situaciones que han dado mucho de qué hablar dentro del espectáculo nacional. El pasado 18 de enero estuvo en una discoteca de Punta Hermosa, donde pasó una buena noche con una chibola, que incluso le ayudó a pasar a una zona VIP.

Carlos Alcántara se divierte de lo lindo soltero.

Sin embargo, las imágenes más impactantes fueron de una salida que tuvo este martes 3 de marzo en un restaurante en San Isidro, en donde estuvo con una jovencita. Se notó que ambos estaban en actitudes cariñosas, pues incluso ella le besaba el hombro y se lo muerde, pero finalmente terminan besándose.

Pasada la medianoche, Carlos Alcántara sale junto a su acompañante y le abre la puerta del carro a su 'chibola', para luego subir a su costado. Se nota que al actor está disfrutando por completo su soltería, ya que ahora festeja sin ningún problema.

La separación de Carlos Alcántara

La conductora Andrea Arana de 'Un día en el Mall' reveló en su programa que Carlos Alcántara habría dado fin a su matrimonio con Jossie Lindley. Según reveló, la pareja habría quedo en buenos términos y habría sido un proceso largo de separación.

"Está soltero, él ya ha hecho el anuncio dice que ha quedado súper bien con su esposa, son muchos años se matrimonio. Yo creo que para que él ya lo diga públicamente no es porque se ha separado ayer, ellos han tenido un proceso largo, estoy convencida", expresó.

De esta manera, Carlos Alcántara muestra que está viviendo su soltería al máximo, ya que no se esconde cuando fue captado pasando una noche divertida con una misteriosa mujer y al día siguiente, fue visto besándose con otra chica. Recordemos que ya desde hace más de una semana, se confirmó que el actor habría terminado su matrimonio de más de 15 años, pero hasta el momento se desconocen las razones.