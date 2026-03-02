André Silva se fue de juerga a una discoteca del sur en medio de los rumores de ruptura con su esposa

El actor André Silva fue visto disfrutando de una noche de fiesta el último fin de semana en una discoteca ubicada en el sur de la capital. Las imágenes, difundidas por el programa 'Amor y Fuego' este lunes 2 de marzo, muestran al protagonista de 'Luz de luna 4' abandonando el establecimiento cuando ya había amanecido.

¡Actor sale de fiesta por el sur!

Las cámaras de 'Amor y Fuego' registraron a André Silva durante la madrugada del último fin de semana en un local nocturno del sur. El material, difundido este lunes 2 de marzo, evidencia que el actor permaneció en la discoteca hasta las primeras horas del día. En el reportaje se aprecia al intérprete salir con las manos en los bolsillos y dirigirse hacia una camioneta, en la que finalmente se retiró acompañado de un grupo de amigos.

"Estaba solito junto a unos amigos, ¿habrá pedido permiso? Piensa, Andresito, pórtate bien porque si no te quedas sin protagónico", se escucha en la voz en off del informe, mientras se emitían las imágenes.

André Silva se amanece en discoteca del sur, según 'AyF' .

Las recientes imágenes no tardaron en encender nuevamente las especulaciones sobre un posible distanciamiento con Adriana Álvarez, su esposa desde hace tres años e hija de la productora Michelle Alexander. En redes sociales, los comentarios sobre una eventual ruptura volvieron a tomar fuerza tras la difusión del ampay.

Como se recuerda, a inicios de febrero el actor, de 42 años, publicó un comunicado que dejó entrever cambios en su entorno familiar, lo que muchos interpretaron como una señal de separación de la madre de su hija. "Todo va a estar bien", escribió entonces, avivando aún más las conjeturas.

La particular publicación de André Silva

El pasado 6 de febrero, André Silva sorprendió a sus seguidores con un mensaje que no pasó desapercibido. En su publicación, el actor habló de noches sin dormir, sentimientos de melancolía y cierta distancia, dejando entrever un momento complejo en su vida personal.

Asimismo, reveló que desde hace algunos meses su entorno familiar viene experimentando "cambios", una frase que generó preocupación y abrió paso a múltiples interpretaciones entre sus fans.

"Pienso en todo lo que ha pasado, en esa distancia que con el tiempo se ha vuelto parte de nuestros días, y te extraño. Hace ya varios meses como familia, empezamos a transitar una etapa distinta. De esas que cambian muchas cosas", escribió el actor.

Actor publica curioso mensaje en sus redes sociales.

Las palabras compartidas por André Silva no tardaron en desatar especulaciones sobre un eventual distanciamiento de Adriana Álvarez, pues en su mensaje menciona que habrían tomado "rumbos diferentes". La frase fue suficiente para que crecieran las versiones de una posible ruptura.