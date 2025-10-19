RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Conmovedor!

André Silva llora al recordar a su fallecida madre: "Tratamos de hacer todo lo posible por salvarla"

André Silva no pudo contener las lágrimas al ver imágenes de su mamá y contó cómo enfrentó su dura enfermedad, revelando la profunda conexión que aún mantiene con ella.

André Silva vive emotivo homenaje y se conmueve al recordar a su madre.
André Silva vive emotivo homenaje y se conmueve al recordar a su madre. (Composición Karibeña)
19/10/2025

André Silva recibió un homenaje por su trayectoria artística en el programa "Esta Noche", conducido por La Chola Chabuca. El popular "León de la Cumbia" visualizó imágenes de su fallecida madre y, entre risas y lágrimas, abrió su corazón para recordarla y la dura enfermedad que sufrió.

André Silva se quiebra al recordar a su mamá fallecida

El reconocido actor y cantante André Silva vivió una noche muy especial en el programa "Esta Noche", conducido por La Chola Chabuca, donde fue homenajeado por su destacada carrera artística. Sin embargo, lo que empezó como una celebración terminó convirtiéndose en un momento profundamente emotivo, cuando el protagonista de "Luz de Luna" recordó entre lágrimas a su madre fallecida.

Durante la ceremonia, la producción preparó una "línea de vida" con imágenes de sus inicios, logros y momentos personales. Una de las fotografías más conmovedoras mostraba a André junto a su madre y su pequeña hija disfrutando de un día de piscina. Al verla, el actor no pudo contener las lágrimas. Al ser consultado por la imagen, André contó con nostalgia cuánto disfrutaba su mamá de esos momentos.

"Mi mamá amaba la piscina, el mar. Le gustaba muchísimo. Y siempre que podíamos compartíamos espacios dentro del agua, increíblemente. Y ahora a mi hija le encanta también el mar, la piscina", expresó con la voz quebrada.

@ameg_pe

18.10.25 | André Silva rompe en llanto al recordar a su fallecida madre. Fuente: Esta Noche

♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Doña Martha se quiebra al recordar a su madre y revela lo que predijo sobre Milett Figueroa: ¿Qué dijo?
Lee también

Doña Martha se quiebra al recordar a su madre y revela lo que predijo sobre Milett Figueroa: ¿Qué dijo?

La Chola Chabuca, quien conducía la entrevista, señaló que se trataba de una "conexión especial", y André asintió de inmediato. El ambiente se volvió más emotivo al recordar los lazos que aún siente con su madre, incluso después de su partida.

"Sí, el mar siempre ha sido para nosotros una conexión muy especial. Yo cada vez que pienso en ella, me acerco al mar. A través del mar me acerco a ella. Su inmensidad, el movimiento de las olas, me da tanta paz, tanta tranquilidad", confesó con lágrimas en los ojos.

¿De qué falleció su mamá?

El momento más sensible de la noche llegó cuando el actor habló sobre la enfermedad de su madre: cáncer, y el proceso que vivió su hija para entender la pérdida. Además, compartió cómo afrontaron juntos esa etapa tan dura.

André Silva niega que su suegra Michelle Alexander le esté regalando protagónicos: "Tengo 25 años de carrera"
Lee también

André Silva niega que su suegra Michelle Alexander le esté regalando protagónicos: "Tengo 25 años de carrera"

"Mi mamá se fue en el 2020 antes de la pandemia. Poquito a poquito se fue enterando. Creo que la clave de la crianza que he tenido con mi hija es decirle las cosas que están pasando", explicó.

André recordó también lo difícil que fue explicarle a su pequeña por qué su abuela perdía el cabello durante las terapias. Contó que trató de hacerlo de la manera más amorosa posible para que su hija comprendiera lo que estaba ocurriendo.

"Mi mamá falleció lamentablemente de cáncer y en un momento, en sus terapias, comenzó a caerse el pelo y comenzaron las preguntas: '¿Por qué se le está cayendo el pelo a mi mamita?'. Y le dije: 'Tu mamita está con una enfermedad muy dura, muy difícil. Estamos tratando de hacer todo lo imposible por... por salvarla. Pero así es esta enfermedad'", dijo y no pudo evitar romper en llanto.

La Chola Chabuca, visiblemente conmovida, le pidió disculpas por hacerlo revivir ese doloroso recuerdo. Con palabras llenas de empatía, reconoció que en la vida también hay momentos de tristeza ligados al amor y a la felicidad de haber compartido con quienes ya no están.

Reconoce la crianza de sus padres

André volvió a emocionarse al ver una fotografía de su infancia junto a sus padres. Además, visualizó otra donde él aparecía al lado de su mamá y ella le entregaba un regalo. El actor rememoró los momentos felices que vivió en familia y la gran influencia que tuvieron en su vida.

"Esto también es en Huaral. Me está dando un regalito por mi cumpleaños. Ahí estoy con mi papá y mi mamá. De verdad tengo los mejores recuerdos y creo que mejor enseñanza no me han podido dar en mi vida. De lo que soy, soy gracias sin duda a ellos. Han sido muy buenas personas", dijo con orgullo.

En conclusión, el homenaje dejó al descubierto el lado más humano del actor, quien no dudó en abrir su corazón para rendir tributo a su madre. Con lágrimas y palabras llenas de amor, André Silva demostró que, más allá de la fama, sigue siendo un hijo agradecido que lleva a su mamá en cada paso de su vida y en cada ola del mar que tanto los unía.

Temas relacionados André Silva fallecida karibeña madre recuerda rompe en llanto

Siga leyendo

Lo Más leído

Áncash: reconocido cantante perdió la vida tras un ataque armado en Huarmey

Gustavo Salcedo confiesa que grababa llamadas entre Maju Mantilla y George Slebi: "Le decía 'gracias lindo'"

Esposo de Silvia Cornejo es ampayado entrando a hotel de madrugada tras peculiar reencuentro con su ex

¡La tilda de 'cínica'! Macarena Vélez responde a Aleska Zambrano, ex de Said Palao: "Se metió en mi relación"

Nicola Porcella lamenta el fallecimiento de su amigo y conmueve con mensaje: "Le apagaron los sueños"

últimas noticias
Karibeña